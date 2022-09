La série Samsung Galaxy S22 reçoit désormais la mise à jour One UI 4.1.1

Samsung a commencé à déployer la mise à jour One UI 4.1.1 pour le Galaxy S22, le Galaxy S22+ et le Galaxy S22 Ultra. Il n’est actuellement ensemencé aux États-Unis que pour les unités verrouillées sur les réseaux de Verizon, Comcast et Xfinity Mobile, mais le déploiement devrait bientôt s’étendre à d’autres régions.

La mise à jour est fournie avec la version du micrologiciel S90xUSQU2AVHB, et si vous ne l’avez pas encore reçue, vous pouvez accéder au Réglages > Mise à jour logicielle menu pour le vérifier manuellement.

Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra

La mise à jour One UI 4.1.1 est basée sur Android 12 et n’apporte pas Android 13 au trio S22. Cela se produira avec One UI 5. Vous ne recevez pas non plus le correctif de sécurité Android de septembre 2022 avec la nouvelle version. Cependant, ce que vous obtenez avec One UI 4.1.1, ce sont des améliorations du partage privé et de Smart View.

Le partage privé vous permet désormais de modifier les noms de fichiers une fois qu’ils sont partagés via le partage privé. Smart View, d’autre part, est désormais livré avec la fonction Multi View améliorée qui s’adapte à votre style d’utilisation quotidienne. Il affiche plusieurs options, notamment Plein écran et Image dans l’image.

