La série Samsung Galaxy S21, y compris le Galaxy S21, le Galaxy S21 + et le Galaxy S21 Ultra, est une série de smartphones très attendue. La prochaine génération de smartphones phares de Samsung fait l’objet de rumeurs et de rapports depuis les deux derniers mois, en raison de l’attention que la série S de smartphones phares de Samsung reçoit chaque année. Un rapport a maintenant fait surface selon lequel Samsung réduira le prix de la série Galaxy S21 d’environ 100 $ (environ 7300 Rs) ou plus.

Le rapport, publié dans SamMobile, indique que Samsung pourrait baisser le prix de la série Galaxy S21 d’environ 100 $ ou plus. Cela signifie que là où le Galaxy S20 a été lancé à 999 $ (70499 Rs en Inde), le Galaxy S21 sera au prix de 899 $ (environ 66000 Rs) ou même 849 $. En outre, le rapport indique que le Samsung Galaxy S21 + et le Galaxy S21 Ultra pourraient également voir leurs prix baisser de la même marge. Cela, si cela est vrai, pourrait être un stimulant majeur pour les ventes de la série Samsung Galaxy S21, car la série S20 ne s’est pas très bien vendue en raison des prix élevés de Samsung.

Cette nouvelle vient parallèlement aux rapports de Samsung prévoyant d’arrêter la série ultra haut de gamme Galaxy Note. Un rapport de Reuters, citant des sources proches du sujet, a déclaré que le géant sud-coréen n’envisageait pas de développer une nouvelle version du Galaxy Note pour 2021. Il est également rapporté que le Samsung Galaxy S21 Ultra pourrait être doté d’un stylet. , qui sera vendu séparément.

La série Samsung Galaxy S21 devrait être lancée en janvier de l’année prochaine, un mois plus tôt que son prédécesseur. Selon les rumeurs, les smartphones seraient alimentés par le chipset Snapdragon 888 5G récemment annoncé par Qualcomm. Le Samsung Galaxy S21 + aurait également reçu sa certification BIS, selon un rapport la semaine dernière.