La prochaine gamme de smartphones phares de Samsung Galaxy S sera probablement lancée le 14 janvier, selon un rapport citant le plus grand magasin d’expérience mobile de Samsung en Inde. Par ailleurs, un autre rapport cite un responsable de Samsung dans les bureaux de la société en Inde comme « confirmant » le développement. Il est également rapporté que les magasins Samsung en Inde prennent des précommandes pour la série Galaxy S21 pour un montant avancé de Rs 2000. Bien que tout cela semble convaincant, il est important de noter que Samsung n’a encore rien révélé sur la série Galaxy S21, donc toutes les informations doivent être prises avec une pincée de sel.

Le rapport d’Android Authority affirme que les magasins Samsung en Inde ont confirmé la date exacte de vente en Inde de la série Samsung Galaxy S21 ainsi que le fait que le smartphone sera alimenté par le chipset Exynos 2100 de Samsung dans le pays. Le rapport indique que la date du 14 janvier est un lancement mondial. Cependant, lorsqu’il a contacté The Verge, Samsung a répondu qu’il ne commentait pas les rumeurs ou les spéculations. En outre, SamMobile a déclaré qu’un responsable de Samsung dans les bureaux locaux de la société avait également confirmé le développement et que le smartphone devrait être lancé le 14 janvier. Bien que non vérifiées, les informations sont conformes aux rapports précédents qui faisaient allusion à un 14 janvier. date de lancement de la série Galaxy S21.

Le rapport de l’Autorité Android indique que les ventes de la série Galaxy S21 pourraient commencer le 29 janvier en Inde, car les actions atteindront le pays une semaine après le lancement mondial, ont déclaré des dirigeants d’un magasin Samsung à Bengaluru au site Web. En outre, le rapport indique que les acheteurs peuvent sélectionner leur modèle Galaxy S21 préféré après l’annonce officielle des téléphones. Ce n’est pas tout, le rapport Android Authority cite également les dirigeants de magasins comme ayant donné les coloris des trois modèles Galaxy S21. Selon les rapports précédents, le Samsung Galaxy S21 sera disponible en gris, rose, violet et blanc. Le Galaxy S21 + sera disponible en rose, violet, argent et noir, tandis que le Galaxy S21 Ultra sera disponible en noir et en argent.

Le rapport donne également plusieurs spécifications de la série Samsung Galaxy S21, citant à nouveau les dirigeants de magasins comme « confirmant » que le Galaxy S21 Ultra sera livré avec un appareil photo principal de 108 mégapixels, deux capteurs de 10 mégapixels, dont l’un prendra en charge 10x optique zoom et autofocus laser. De plus, toutes les unités Galaxy S21 en Inde seront alimentées par l’Exynos 2100 et non par le chipset Snapdragon 888.

Récemment, les teasers de la série Samsung Galaxy S21 ont été divulgués par un pronostiqueur en ligne. Les teasers nous ont montré le nouveau design de l’appareil photo que Samsung a pris avec la série Galaxy S21 et un écran incurvé sur le Galaxy S21 Ultra.