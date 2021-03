La série Samsung Galaxy S21 qui comprend le modèle régulier aux côtés du Galaxy S21 Plus et du Galaxy S21 Ultra reçoit un coup de pouce majeur avec la dernière mise à jour du système. La nouvelle mise à jour permet à l’appareil photo principal des smartphones de capturer des photos en mode portrait qui était auparavant limité à l’appareil photo ultra grand angle et au téléobjectif. Cela peut améliorer la photographie de portrait dans son ensemble, car l’appareil photo principal dispose d’un capteur plus grand et de meilleures spécifications. Outre une expérience de photographie de portrait améliorée, la série Samsung Galaxy S21 bénéficie d’une amélioration globale des performances et du correctif de sécurité Android d’avril 2021. Le développement a été repéré par SamMobile et la mise à jour du système serait disponible pour les utilisateurs en Inde. Pour rappel, le Galaxy S21 et le Galaxy S21 Ultra sont équipés d’un appareil photo principal de 12 mégapixels, tandis que le Samsung Galaxy S21 Ultra contient un jeu de tir principal de 108 mégapixels. La série a fait ses débuts en Inde avec One UI 3.1 basé sur Android 11.

Selon une capture d’écran disponible dans le rapport, la mise à jour arrive en version G99xxXXU2AUC8 et pèse environ 1 Go. Si vous possédez un Samsung Galaxy S21, S21 Plus ou S21 Ultra, vous devriez recevoir une notification automatiquement. Les utilisateurs en Inde peuvent également rechercher la mise à jour manuellement en accédant à l’application Paramètres> Mise à jour logicielle> Télécharger et installer. Comme mentionné, les téléphones reçoivent le dernier correctif de sécurité Android d’avril 2021, en plus des améliorations de performances. La publication note qu’il pourrait y avoir d’autres améliorations des performances de l’appareil photo qui n’ont pas encore été découvertes.

Un rapport Sammobile distinct indique que le Samsung Galaxy Note 10, le Galaxy Note 10 Plus et le Galaxy Note 10 Plus 5G reçoivent également une nouvelle mise à jour du système contenant le correctif de sécurité d’avril 2021. La mise à jour n’apporte apparemment pas d’autres fonctionnalités accrocheuses autres que l’amélioration des performances globales et les correctifs de sécurité. D’autres téléphones Samsung phares et économiques pourraient recevoir une nouvelle mise à jour du système en avril en plus des Samsung Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra.