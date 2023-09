La série Samsung Galaxy S21 obtient la version bêta de One UI 6

Samsung a récemment publié la version bêta One UI 6 basée sur Android 14 pour la série Galaxy S22, et c’est désormais la gamme Galaxy S21 qui a un avant-goût du dernier skin Android personnalisé de Samsung, mais uniquement en Corée du Sud.

La version bêta de One UI 6 est disponible pour les modèles verrouillés par l’opérateur (SKT, KT, LGU+) et déverrouillés du Galaxy S21, du Galaxy S21+ et du Galaxy S21 Ultra. Ceux qui souhaitent l’essayer peuvent s’inscrire au programme One UI 6 Beta à partir de l’application Samsung Members sur leurs appareils. Une fois l’application acceptée, la mise à jour bêta de One UI 6.0 peut être installée en accédant à l’adresse du téléphone. Paramètres > Mise à jour logicielle menu.



Samsung Galaxy S21 Ultra

Mais notez que puisqu’il s’agit d’une version bêta, il est préférable de l’éviter sur un appareil principal, car les logiciels bêta comportent souvent des bugs qui entravent l’expérience utilisateur.

Source (en coréen) | Via