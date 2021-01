La série Samsung Galaxy S21 arrivera en 11 couleurs … éventuellement

Samsung se prépare à présenter la série Galaxy S21 la semaine prochaine et la société a déjà préparé ses sites Web pour cela. Une longue liste de plus de 900 pages de destination a été créée par le prolifique fuite Evan Blass – une pour chaque version Galaxy S21, Galaxy S21 Plus, Galaxy S21 Ultra, parmi les options de mémoire (128 Go, 256 Go ou 512 Go) et une douzaine de combinaisons de couleurs.

La liste contient onze (oui, 11) travaux de peinture différents sous le nom de Phantom – Noir, Marron, Or, Gris, Bleu Marine, Rose, Rouge, Argent, Titane, Violet et Blanc.

Il y a cependant des chances que Samsung n’introduise pas toutes les couleurs de ses produits phares à la fois – nous pourrions voir plusieurs options lors de l’annonce du 14 janvier, le reste étant limité à des variantes exclusives, des marchés spécifiques et prévu pour plus tard dans l’année, pour raviver le battage médiatique pour les téléphones Galaxy S21.

Certaines variations du marché seront également présentes – par exemple, Samsung Italie vendra la variante Phantom Grey du Galaxy S21 5G sous le nom Enterprise Edition; il en va de même pour le Phantom Black Galaxy S21 Ultra 5G. La liste complète peut être trouvée dans notre lien Source où tout le monde peut voir quelles combinaisons Samsung prépare pour chaque marché distinct.

La source