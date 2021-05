La série Samsung Galaxy S10 reçoit le correctif de sécurité de mai

Samsung a commencé à pousser le correctif de sécurité de mai pour les appareils de la série Galaxy S10. Le nouveau patch porte le G97xFXXUAFUE3 numéro de build et efface plusieurs vulnérabilités, y compris la faille de modem Qualcomm sur les modèles utilisant des puces Snapdragon.

Le nouveau correctif de Samsung corrige également plusieurs failles dans la propre interface utilisateur One de Samsung et améliore la stabilité globale du système. La nouvelle mise à jour a été déployée en Europe et devrait bientôt s’étendre à plus de régions.

Passant par