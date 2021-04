Le Samsung Galaxy S10 verrouillé sur le réseau de Verizon a récemment reçu une nouvelle mise à jour logicielle qui a augmenté le niveau du correctif de sécurité Android sur le smartphone jusqu’en avril 2021 et a apporté de nouvelles fonctionnalités de caméra. Ces mêmes fonctionnalités ont fait leur chemin vers les Galaxy Note20 5G et Galaxy Note20 Ultra 5G de Verizon, ainsi que le correctif d’avril et de nouveaux effets d’arrière-plan pour le mode Portrait.

Voici le journal des modifications complet de la nouvelle mise à jour du duo Note20:

Mode Pro – Ultra large L’objectif ultra large est désormais disponible dans les modes de caméra vidéo Pro et Pro.

Portrait – Effets Mono / Fond Modifiez l’arrière-plan des portraits à l’aide des nouveaux effets High-Key Mono, Low-Key Mono et Backdrop.

Mode nuit automatique Les modes photo, portrait et hyperlapse détectent désormais automatiquement les conditions de faible éclairage et activent le mode nuit pour une qualité optimale.



La nouvelle version du Galaxy Note20 5G numéro de version sportive N981USQU2DUCA tandis que le micrologiciel du modèle Ultra a la version N986USQU2DUCA. Les mises à jour sont en cours de déploiement et si vous ne pouvez pas attendre que la notification de mise à jour apparaisse sur votre smartphone, vous pouvez accéder à son Paramètres > Mise à jour logicielle menu pour le vérifier manuellement.

