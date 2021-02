La série Samsung Galaxy Note10 reçoit désormais One UI 3.1

Samsung a présenté One UI 3.1 en janvier, lors du dévoilement du Galaxy S21. Les produits phares précédents basculent déjà petit à petit vers la nouvelle interface, et il est maintenant temps pour la série Galaxy Note10.

Une mise à jour est déjà en cours de déploiement sur les téléphones Galaxy Note10 et Galaxy Note10 + en Allemagne et devrait bientôt toucher d’autres pays européens, à moins que des problèmes majeurs ne soient découverts.







Changelog de la mise à jour du logiciel

La mise à jour porte un numéro de modèle N97xFXXU6FUBD (le x minuscule vaut 0 ou 5, selon le téléphone) et sa taille est légèrement supérieure à 1 Go. En plus du dernier correctif de sécurité de mars 2021, le package apporte également des fonctionnalités telles que Eye Comfort Shield (anciennement appelé Blue Light Filter) et Private Share.

Selon le journal des modifications, les performances de la caméra ont également été améliorées; le téléphone peut extraire les dates et adresses du calendrier et supprimer les informations de localisation des photos déjà prises avant de les partager sur les réseaux sociaux.

Via