Samsung aurait commencé à déployer la mise à jour du système d’exploitation (OS) One UI 3.0 basée sur Android 11 pour sa série Galaxy Note 20 sur les marchés en dehors des États-Unis. Selon un rapport récent, Samsung déploie la mise à jour des smartphones Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 ultra sur d’autres marchés, à commencer par la Slovaquie. Cela vient après que la série Samsung Galaxy Note 20 sur le réseau AT&T aux États-Unis a commencé à recevoir la mise à jour One UI 3.0. Le rapport indique également que le géant sud-coréen devrait bientôt étendre le déploiement de One UI 3.0 sur la série Galaxy Note 20 à d’autres marchés.

Le rapport, publié dans SamMobile, un site Web qui suit les développements de Samsung, indique que la mise à jour One UI basée sur Android 11 contient la version du micrologiciel N98xxXXU1CTL5. Cela survient deux jours seulement après la mise à jour du Samsung Galaxy Note 20 et du Galaxy Note 20 Ultra sur le réseau AT&T vers One UI 3.0. Outre le rapport SamMobile, plusieurs utilisateurs de Twitter et Reddit ont également signalé avoir reçu la version stable de One UI 3.0. Samsung devrait également déployer One UI 3.0 pour la série Galaxy Note 20 sur d’autres marchés. Pour ceux qui ont un smartphone Samsung Galaxy Note 20, ils peuvent accéder au Réglages > Mises à jour système, puis recherchez les mises à jour.

Samsung a déjà déployé la version stable de son dernier système d’exploitation pour la série Galaxy Note 20 en Égypte. En outre, la société a déployé One UI 3.0 basé sur Android 11 sur les modèles Samsung Galaxy S20 sur le réseau Verizon aux États-Unis.

Samsung devrait lancer sa prochaine série de smartphones phares de la série Galaxy S en janvier de l’année prochaine. Les smartphones Samsung Galaxy S21 devraient être lancés avec One UI 3.0 prêt à l’emploi.