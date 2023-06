La série RiverPark Summer Concert apportera du plaisir en famille à Genève en juillet – Shaw Local

La série de concerts d’été RiverPark de Genève proposera quatre nuits de musique gratuite le long de la rivière Fox à partir du 2 juillet.

Les concerts auront lieu à 18 h les dimanches 2, 9, 16 et 23 juillet à River Park, situé à North River Lane et Peyton Street juste au nord de State Street. Les programmes, qui auront lieu dans l’amphithéâtre de pierre du parc, sont parrainés par la Commission des arts culturels de la ville de Genève, selon un communiqué de presse de la ville.

L’Illinois Brass Band ouvre la série le 2 juillet. Dédié à apporter de la musique de cuivres de style britannique au public à travers le Midwest, le groupe est composé de 30 musiciens bénévoles et est le plus ancien brass band de l’Illinois.

The Wichita Lineman est un hommage à Glen Campbell avec un groupe complet venu directement de Branson, Missouri. Le 10 juillet, Carl Acuff Jr., un vétéran du divertissement de 30 ans, accompagné d’un groupe de musiciens stellaires emmènent le public dans un voyage à travers les plus grands succès de Campbell.

Les MacCartyns monteront sur scène le 16 juillet pour jouer des harmonies, du jangle et de la power pop des années 60 et du début des années 70. Le groupe chantera des classiques de The Turtles, Byrds, Buckinghams, Raiders, Beatles, Linda Ronstadt, Badfinger et plus encore.

Chez Butter, un groupe dynamique de cinq musiciens qui joue de la soul, du funk, de la Motown, du R&B et du jazz, complétera la série de concerts le 23 juillet avec une variété de musique entraînante. Le style de soul amusant du groupe maintient les foules en mouvement lors d’une grande variété d’événements dans la région de Chicago.

Tous les spectacles sont gratuits. Les clients sont encouragés à apporter une chaise de jardin, une couverture ou un pique-nique.

En cas de mauvais temps, les représentations auront lieu au United Methodist Church of Geneva Fellowship Hall, 211 Hamilton St.

Pour plus d’informations sur la série de concerts d’été RiverPark ou la Commission des arts culturels, visitez www.genevarts.org ou composez le 630-938-4530.