La série « Revival » de Syfy basée sur des comics définit son casting principal

Mélanie Scrofano (Wynonna Earp), Romy Weltman (Slasher), David James Elliott (POINTE)et Andy McQueen (Mme Davis) sont définis comme des personnages réguliers de la série dans RéveilLa prochaine adaptation en série dramatique de Syfy basée sur la série de bandes dessinées Image de Tim Seeley et Mike Norton du même nom. La production est en cours au Nouveau-Brunswick, au Canada.

Dans Réveil, Un jour miraculeux dans le Wisconsin rural, les morts récemment décédés sortent soudainement de leurs tombes. Mais il ne s’agit pas d’une histoire de zombies, car les « ressuscités » apparaissent et agissent exactement comme ils l’étaient autrefois. Lorsque Dana Cypress (Scrofano), une policière locale et mère célibataire, se retrouve de manière inattendue au centre d’une enquête pour meurtre brutale, elle doit donner un sens au chaos au sein d’une ville en proie à la peur et à la confusion où tout le monde, vivant ou mort-vivant, est un suspect.

Dana Cypress, interprétée par Scrofano, est une mère célibataire et policière qui doit constamment prouver sa valeur à un shérif têtu, qui se trouve être son père. Et alors qu’elle est sur le point de quitter définitivement sa petite ville, les événements de Revival Day changent la donne et l’envoient dans son affaire la plus importante à ce jour.

Weltman incarne Martha « Em » Cypress, la plus jeune fille du shérif local. Ayant mené une vie très protégée en raison d’une maladie récurrente, Em cherche encore sa place dans le monde. Un monde qui, pour elle en particulier, est désormais sens dessus dessous.

Elliott incarne Wayne Cypress, le shérif de longue date de Wausau déterminé à garder sa ville et sa famille aussi normales et sûres que possible – une tâche ardue lorsque les morts reviennent à la vie dans la petite ville qu’il a juré de protéger.

McQueen incarne Ibrahim Ramin, un scientifique du CDC en poste à Wausau pour étudier le phénomène étrange qui ramène les gens à la vie.

Produit par Blue Ice Pictures et Hemmings Films, Réveil est créée par Aaron B. Koontz et Luke Boyce, qui sont les showrunners et producteurs exécutifs. Scrofano, Lance Samuels, Daniel Iron, Samantha Levine, Daniel March, Greg Hemmings et Stephen Foster sont également producteurs exécutifs.

Variety a été le premier à faire état des castings.