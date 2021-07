Google TV vous donne des recommandations pour une nouvelle émission ou un nouveau film à regarder. En fait, c’est presque toute l’idée derrière la plate-forme et son interface utilisateur élégante, il est donc logique que Google continue de la faire évoluer de manière à vous fournir encore plus de ressources pour trouver de nouvelles choses.

Dans une chute d’actualités aujourd’hui, Google annoncé une nouvelle série « Regardez avec moi » pour Google TV qui présente des célébrités et une liste de surveillance de leur contenu préféré qui aurait pu les aider à façonner leur vie ou les inspirer, ce genre de chose. Le premier « Watch With Me » démarre avec l’actrice nominée aux Emmy Awards Laverne Cox.

La liste de suivi de Laverne apparaîtra dans l’onglet « Pour vous » sur Google TV dans les prochains jours. Il comprend des films comme The Color Purple, Moonlight et The Matrix, ainsi que des émissions comme Breaking Bad. Pour en savoir plus sur sa liste, Google a mis en place une vidéo que nous avons incluse ci-dessous.

Encore une fois, c’est le premier, nous devrons donc vérifier régulièrement pour voir quelle liste est la suivante.