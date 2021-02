Xiaomi a annoncé lundi que ses smartphones de la série Redmi Note avaient expédié plus de 20 unités de crore dans le monde. Cela vient après que Xiaomi a annoncé que pendant la saison des fêtes, il a vendu plus de 90 smartphones lakh en Inde, dirigés par des modèles tels que le Mi 10T Pro, le Redmi Note 9 Pro Max, le Redmi Note 9 Pro, le Redmi 9, le Redmi 9A, etc. En 2020, Xiaomi a expédié 14,5 crores de smartphones dans le monde, selon un rapport.

« Cette étape est un témoignage du fait que #Redmi Note est la série la plus aimée au monde! », A déclaré Xiaomi. La série Redmi Note, actuellement dans sa neuvième génération, est l’un des smartphones Xiaomi les plus populaires en Inde. Globalement également, il semble que la série Redmi Note soit assez populaire. Les chiffres partagés par Xiaomi pour la série Redmi Note datent du début de la série de smartphones. En 2020, Xiaomi a expédié 14,5 crores de smartphones dans le monde. Il a récemment été rapporté que les expéditions mondiales de smartphones du fabricant chinois ont augmenté de 31% en glissement annuel pour atteindre 4,3 crores au quatrième trimestre 2020.

En Chine, les expéditions de Xiaomi ont augmenté de 46% d’une année sur l’autre pour atteindre 1,2 crore. En Inde, Xiaomi a retrouvé la première place au quatrième trimestre 2020 avec une forte croissance de 13% d’une année sur l’autre.

Xiaomi a également lancé lundi son modèle phare très attendu, le Mi 11 dans le monde. Mi 11 a été lancé en Chine fin décembre de l’année dernière. Le smartphone est livré avec le SoC Snapdragon 888 de Qualcomm associé à jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage interne. Outre le smartphone Mi 11, Xiaomi a également annoncé que son dernier logiciel MIUI 12.5 arriverait sur Mi 11 ainsi que sur d’autres modèles tels que la série Mi 10, la série Redmi Note 9 et la série Redmi 9.