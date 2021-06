La série Redmi Note 10 s’est vendue à plus de 2 millions d’unités en Inde, le Mi 11X est aussi fort

Depuis le lancement de la série Redmi Note 10 en Inde début mars, Xiaomi a vendu 2 millions d’unités d’une valeur de plus de 30 milliards d’INR. Ceux-ci ont rejoint les plus de 200 millions de téléphones Redmi Note vendus dans le monde depuis le lancement de la famille. La série Redmi Note est une grosse affaire dans le monde et elle s’est avérée particulièrement populaire en Inde – si c’était une marque indépendante, ce serait la marque de smartphones n°3 ou n°4 sur le marché indien, selon Manu Kumar Jain, le directeur Directeur de Xiaomi Inde. Plus de 2 millions d’unités Redmi Note 10 d’une valeur de plus de 30 milliards de yens ont été vendues en Inde Xiaomi a…

