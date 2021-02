La série Redmi Note 10 peut être lancée le 10 mars, une fuite d’indices de liste Amazon: ce que nous savons

Xiaomi a récemment annoncé que la série Redmi Note 10 serait lancée en Inde le mois prochain. Maintenant, il est rapporté que la série de smartphones sera lancée le 10 mars. Xiaomi avait confirmé la semaine dernière que la série Redmi Note 10 arriverait en Inde début mars. « Une nouvelle décennie, un nouveau saut quantique dans l’innovation! », Avait déclaré Xiaomi lors de l’annonce du lancement. La série Redmi Note 10 succédera à la série Redmi Note 9 lancée dans le pays en mars même l’année dernière.

La dernière mise à jour provient d’une liste Amazon divulguée, qui faisait allusion à la série Redmi Note 10 à venir le 10 mars. La liste Amazon, repérée pour la première fois par GizmoChina, a également révélé que la série Redmi Note 10 comprendra le Redmi Note 10 Pro, Redmi Remarque 10 5G et les variantes Redmi Note 10 4G. Xiaomi n’a pas annoncé la date de lancement officielle, mais dit que la série de smartphones sera lancée début mars. La liste ne révèle pas plus de détails sur les smartphones de la série Redmi Note 10.

Auparavant, un rapport avait suggéré que la série Redmi Note 10 serait « tarifée de manière agressive » en Inde, étant donné que la série Redmi Note 9 ne fonctionnait pas bien en termes de vente. Fait intéressant, Xiaomi a annoncé plus tôt ce mois-ci que les smartphones de la série Redmi Note ont expédié plus de 20 unités de crore dans le monde, depuis ses débuts en 2014. La société avait également déclaré que le Redmi Note 8 était la deuxième série de smartphones la plus vendue dans le monde entre le 1er janvier au 30 juin.

Pour en revenir à la Redmi Note 10, le modèle vanille était apparemment apparu sur le site Web du Bureau of Indian Standards (BIS) en janvier 2021. Redmi Note 10 Pro et la vanille Redmi Note 10 seraient également apparues sur plusieurs sites Web de certification au cours du dernier. quelques semaines, faisant basculer leurs spécifications clés. Le Redmi Note 10 est censé être livré avec un écran LCD 120Hz et le chipset Qualcomm Snapdragon 732G. Le smartphone peut également comporter un système à quatre caméras 64MP et une batterie de 5050 mAh avec prise en charge de la charge rapide. D’autre part, le Redmi Note 10 Pro serait disponible en trois configurations: 6 Go + 64 Go, 6 Go + 128 Go et 8 Go + 128 Go.