La rumeur dit que Xiaomi travaillait sur le successeur de la série Redmi Note 9 depuis un certain temps. La série de smartphones de nouvelle génération comprendrait la vanille Redmi Note 10 et Redmi Note 10 Pro, bien qu’il n’y ait pas encore d’informations sur une variante Pro Max. Un nouveau rapport affirme désormais que les deux smartphones pourraient être lancés en Inde dès le mois prochain. La date de lancement exacte reste incertaine pour le moment, bien que les deux modèles aient un « prix agressif » par rapport à la série Redmi Note 9.

Le dernier développement a été partagé par 91Mobiles en collaboration avec le pronostiqueur Ishan Agarwal. Le rapport ajoute que la série Redmi Note 10 sera « tarifée de manière agressive » en Inde étant donné que la série Redmi Note 9 n’a pas fonctionné aussi bien que prévu en termes de vente. Fait intéressant, Xiaomi avait déclaré que sa série de smartphones Redmi Note 8 était la deuxième série de smartphones la plus vendue dans le monde entre le 1er janvier et le 30 juin 2020. Les détails exacts des prix restent flous; Cependant, pour rappel, le Redmi Note 9 Pro a été lancé au prix de départ de 12999 Rs pour la variante de stockage 4 Go de RAM + 64 Go, tandis que le modèle vanille arrivé des mois plus tard, a été lancé à 11999 Rs pour le modèle 4 Go de RAM + 64 Go.

Le Redmi Note 10 Pro et le Redmi Note 10 à la vanille sont également apparus sur plusieurs sites de certification au cours des dernières semaines – faisant basculer leurs principales spécifications.

En dehors de cela, le pronostiqueur affirme que Xiaomi pourrait lancer le produit phare Mi 11 aux côtés d’une variante supposée de Mi 11 Lite en Inde, sans préciser la date de lancement. Il a également été ajouté que le Mi 11 serait disponible dans des options de couleur grise et bleue et deux modèles de stockage de 8 Go + 128 Go et 8 Go + 256 Go. D’autre part, les variantes de Mi 11 Lite India seraient de 6 Go + 64 Go, 6 Go + 128 Go et 8 Go + 128 Go. On dit que le combiné est disponible dans les teintes rose, noir et bleu. Pour le moment, Xiaomi n’a pas encore confirmé officiellement les développements des séries Redmi Note 10 et Mi 11 spécifiques à l’Inde.