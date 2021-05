La série Redmi Note 10 comportera un écran de perforation de 120 Hz

La sous-marque Xiaomi Redmi présentera les nouveaux smartphones de la série Redmi Note 10 le 26 mai. La société n’a pas révélé le nombre de téléphones qu’elle dévoilera mercredi, mais elle nous fournit des informations sur les nouveaux appareils Note 10 depuis La semaine dernière.

Il y a quelques jours, Redmi a révélé le design de l’un des smartphones de la série Note 10 tout en confirmant quelques-unes de ses spécifications. Maintenant, le fabricant chinois de téléphones a annoncé que la série Note 10 embarquera un écran LCD 120 Hz, qui aura un trou de perforation au centre pour la caméra selfie.







Spécifications d’affichage de la série Redmi Note 10

La résolution et la luminosité maximale du panneau ne sont pas officiellement confirmées, mais Redmi le dit peut devenir aussi faible que 1 nit pour offrir une expérience de lecture confortable dans des conditions de faible luminosité.

L’écran 120Hz aura également un taux de rafraîchissement adaptatif à six vitesses, qui s’ajustera automatiquement en fonction de l’application et du contenu. La fréquence d’images restera entre 24 et 60 FPS lorsque vous regardez des vidéos pour économiser l’énergie, et passe à 50-120 FPS lorsque vous naviguez et jouez à des jeux pour une expérience fluide.

Les autres fonctionnalités confirmées par Redmi incluent le « niveau phare » Refroidissement liquide VC, NFC 3.0, Bluetooth 5.2, Et un Moteur linéaire axe X.







Refroidissement liquide VC • Moteur linéaire axe X

Redmi n’a pas explicitement mentionné le nom du smartphone qui accompagnera ces spécifications, mais avec l’événement à seulement deux jours, il n’y a pas grand chose à attendre pour tout savoir sur la nouvelle gamme Note 10.

La source (en chinois)