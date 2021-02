La série Redmi K40 pour emballer des batteries de 4520 mAh, édition limitée avec motif en acier de Damas

Nous ne sommes qu’à trois jours de l’annonce de la série Redmi K40 et nous avons appris la plupart des spécifications clés des deux téléphones. Maintenant, nous obtenons des détails sur la capacité de la batterie pour les modèles vanilla et Pro, qui est fixée à 4520 mAh.





Affiche sur la capacité de la batterie de la série Redmi K40

En outre, nous avons un aperçu d’une unité K40 en édition limitée arborant un motif de dos de lame en acier Damas. Les couteaux en acier Damas sont considérés comme les lames de coupe les plus tranchantes et les plus rapides et Redmi les a choisis pour représenter les aspects de vitesse et de performance de la gamme K40.

Sur la base d’informations précédemment divulguées, nous savons que la série K40 arborera des panneaux OLED fabriqués par Samsung avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un chipset Snapdragon 888 pour le Pro et SD 870 pour le modèle vanilla et des caméras principales de 108 MP.

