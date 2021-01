La série Redmi K40 de Xiaomi succédera à la série Redmi K30 de la sous-marque Xiaomi. Étant donné que le Redmi K40 sera une offre phare de Xiaomi, l’intérêt pour la série Redmi K40 est naturellement élevé. Maintenant, un dirigeant a alimenté davantage l’intérêt en révélant que la série Redmi K40 sera livrée avec plus d’un smartphone qui sera alimenté par le chipset Snapdragon 888 de Qualcomm. Le smartphone Redmi K40 a déjà été taquiné par Xiaomi, affirmant qu’il sera lancé en février et sera alimenté par le chipset Snapdragon 888.

La dernière révélation vient du directeur produit de Redmi, Wang Teng Thomas, qui, dans une réponse au message du directeur général de Redmi, Lu Weibing, a déclaré qu’il y avait plus d’un smartphone avec le dernier chipset phare de Qualcomm, le Snapdragon 888. Le message original de Weibing portait également sur le Redmi K40, qui n’avait rien d’autre qu’un hashtag avec « K40 » qui suggérait qu’il parlait d’une série Redmi K40. Aucun des articles ne dit autre chose sur la série Redmi K40. La semaine dernière, Weibing avait confirmé que le Redmi K40 serait alimenté par le chipset Qualcomm Snapdragon 888 et qu’il sortira le mois prochain.

Il a également été révélé le mois dernier que le Redmi K40 démarrerait au prix de 2999 CNY (environ 33800 Rs), ce qui pourrait en faire l’un des smartphones les plus abordables alimentés par Snapdragon 888.

Le Redmi K40 est un smartphone très attendu de la sous-marque Xiaomi. de nombreuses fuites et rumeurs ont suggéré les spécifications du smartphone au cours des dernières semaines. On dit que le Redmi K40 prend en charge la charge rapide de 33 W et peut être livré avec un écran perforé. Des images en direct présumées du smartphone ont également fait surface récemment, faisant allusion au panneau avant avec une découpe perforée, une configuration de caméra arrière quadruple et un port USB de type C à côté d’une prise casque 3,5 mm en bas.