Realme a annoncé que la gamme Q3 arriverait ce mois-ci, et nous connaissons enfin la date. La série sera présentée le 22 avril, comme l’a confirmé la société sur Weibo.

L’un des téléphones attendus sera le Realme Q3 Pro, et il aurait déjà fuité sur TENAA et Geekbench avec un chipset Dimensity 1100. Nous savons également que la gamme aura une option de couleur fluorescente qui brillera dans le noir comme une luciole, et le directeur du design industriel de la marque Xianghai Sire a révélé la raison de cette idée.

Le Realme Q3 Pro arrivera avec un panneau AMOLED de 6,43 pouces et une batterie de 4 500 mAh. On dit que la caméra principale est de 64 MP, et l’ensemble de la configuration ressemble à une triple caméra sans périscopes ni autres solutions sophistiquées.

Le dos est l’endroit où ça devient intéressant. Sire a expliqué que les gens sont toujours intéressés par la technologie futuriste. D’abord, c’était le bogue de l’an 2000 au tournant du millénaire, puis une épidémie a balayé le monde, ce qui pourrait être considéré comme «un autre bogue du millénaire». Pour cela, les gens veulent être plus proches de la nature et c’est pourquoi le Realme Q3 Pro brillera comme une luciole.







Realme Q3 Pro sur TENAA et Geekbench

Oui, c’est son explication réelle – le téléphone absorbera la lumière du soleil pendant la journée et brillera la nuit, comme n’importe quelle surface fluorescente. La société a développé un nouveau cristal de grès avec un effet mat, et grâce à une microstructure 3D à cinq axes au niveau du micron, le téléphone sera en mesure de bien paraître tout en étant facile à manipuler.

