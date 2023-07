La série Realme Narzo 60 annoncée

Le Narzo 60 et le Nazro 60 Pro sont les derniers appareils à être lancés en Inde. Le modèle Pro est presque identique au Realme 11 Pro récemment lancé, les seules différences étant la conception arrière et l’option de stockage supplémentaire de 1 To. Nazo 60 n’est qu’un Realme 11 renommé pour le marché indien.









Narzo 60 et Narzo 60 Pro

Le Narzo 60 Pro est doté d’un AMOLED incurvé de 6,7 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Narzo 60 revient à un AMOLED de 6,43 pouces avec la même résolution FHD + mais un taux de rafraîchissement de 90 Hz plus lent.









Spécifications de l’écran et de la caméra Narzo 60

Les deux nouveaux téléphones sont équipés de chipsets MediaTek – un Dimensity 7050 sur le Pro et un Dimensity 6020 sur le Narzo 60. Le gros ajout sur le modèle Pro est l’option de stockage de 1 To qui est associée à 12 Go de RAM.









Caractéristiques de l’écran et de l’appareil photo du Narzo 60 Pro

À l’arrière, le Narzo 60 Pro contient une caméra principale de 100 MP avec une ouverture f/1,75, un objectif de 26 mm et un OIS. L’autre module à l’arrière est une caméra macro 2MP. Narzo 60 revient à une caméra principale de 64MP et à une unité de profondeur de 2MP. Les deux téléphones Narzo 60 démarrent Relame UI 4.0 basé sur Android 13 et contiennent des batteries de 5 000 mAh bien que le modèle Pro charge jusqu’à 67 W tandis que le non-Pro est plafonné à 33 W.

Realme Narzo 60 et 60 Pro sont disponibles dans les couleurs Mars Orange et Cosmic Black.

Narzo 60 commence à 17 999 INR pour le socle 8/128 Go coupe et monte jusqu’à 19 999 INR pour le 8/256 Go version.

Nazro 60 Pro commence à 23 999 INR pour le 8/128 Go garniture. Il y a un 12/256 Go version pour 26 999 INR tandis que le 12 Go de RAM et 1 To de stockage le modèle culmine à 29 999 INR.

Les pré-réservations pour la série Narzo 60 en Inde commencent le 6 juillet à 13h via la boutique en ligne Realme et Amazon India. Les ventes publiques sont prévues le 15 juillet.