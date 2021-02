La série Realme Narzo 30 pourrait arriver dès ce mois-ci; Le PDG taquine la conception de la boîte de vente au détail

La marque de BBK Electronics, Realme, présentera bientôt sa série de smartphones Narzo 30, selon un récent teaser du PDG de la marque, Madhav Sheth. La série Realme Narzo 30, qui inclurait le Realme Narzo 30, le Realme Narzo 30A et le Realme Narzo 30 Pro, fait partie de la rumeur depuis un certain temps et il est maintenant rapporté que la série de smartphones pourrait être annoncée dès la dernière semaine de février.

Un récent tweet du PDG de Realme a montré le design de la boîte du Realme Naro 30, qui a été choisie par les fans de Realme via un sondage Twitter. Sheth a déclaré qu’environ 15 000 personnes ont voté pour la boîte de couleur bleu ciel pour le Narzo 30. Il n’y a pas d’autre mot de la société sur la série Realme Narzo 30. Il a déjà été signalé qu’au moins l’un des smartphones de la série Realme Narzo 30 sera compatible avec la 5G. Dans le même ordre d’idées, Sheth avait laissé entendre plus tôt ce mois-ci que la société pourrait lancer des smartphones 5G moins chers que sa série Realme X7 récemment lancée.

Les jeunes joueurs ont fait leur choix! Plus de 15 000 amateurs de jeux ont voté pour leur boîtier de smartphone Narzo préféré. Restez à l’écoute pour la prochaine mise à jour! pic.twitter.com/j3cxqPfs78– Madhav FutureX (@ MadhavSheth1) 15 février 2021

Des images en direct précédemment divulguées du Realme Narzo 30 Pro suggèrent que le smartphone peut avoir une configuration de caméra arrière quad, ainsi que la marque (très) proéminente « Dare To Leap ». De plus, le Realme Narzo 30A a déjà été repéré dans une liste de certification BIS.

Realme a récemment lancé le Realme X7 5G et le Realme X7 5G Pro. La série Realme X7 est devenue l’une des offres 5G les plus abordables du pays, à partir d’un prix de 19999 roupies pour le Realme X7 5G. Le Realme X7 (vanille) arbore un écran Super AMOLED Full HD + de 6,4 pouces (1 080 x 2400 pixels) avec une fréquence d’échantillonnage tactile de 180 Hz et une luminosité de pointe de 600 nits. Il contient le SoC MediaTek Dimensity 800U 5G, le GPU Mali-G57 MC3 et jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR4x. La configuration de la triple caméra arrière du smartphone comprend un appareil photo principal de 64 mégapixels avec une ouverture f / 1,8, un appareil photo ultra grand angle de 8 mégapixels avec une ouverture f / 2,3 et un macro-tireur de 2 mégapixels avec une ouverture f / 2,4. À l’avant, il y a un capteur de 16 mégapixels avec un objectif f / 2,5.

Le Realme X7 prend également en charge la 5G et est livré avec une connexion Wi-Fi double bande, Bluetooth 5.1, un GPS et un capteur d’empreintes digitales intégré. Il contient une batterie de 4310 mAh prenant en charge une charge rapide de 50 W.