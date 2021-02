La série Realme 8 pourrait être lancée le 2 mars, le PDG fait allusion à une caméra quadruple de 108 mégapixels

Le prochain lancement de smartphone de Realme pourrait très bien être la série Realme 8, si une publication sur les réseaux sociaux du PDG de la société doit être déchiffrée. Dans quelques publications sur Twitter, le PDG de Realme a fait allusion à un appareil photo de 108 mégapixels, censé être présenté sur un prochain smartphone. Ce smartphone, selon les rapports, est la série Realme 8. La série Realme 8, si elle est lancée, succédera à la série de smartphones Realme 7 lancée en septembre de l’année dernière. Compte tenu du lancement en septembre 2020 de la série précédente, il semble assez tôt pour Realme d’annoncer un successeur.

Le PDG de Realme India, Madhav Sheth, dans un message Twitter, a fait allusion à un appareil photo de 108 mégapixels, censé être installé sur un nouveau smartphone de Realme. «Vous savez ce que signifie 108?» Sheth a déclaré dans l’un des tweets. Dans un tweet ultérieur, Sheth a déclaré: «Préparez-vous à franchir le pas suivant dans le domaine de l’appareil photo et de la photographie. J’ai hâte de vous en dire plus sur cette percée lors de notre événement d’innovation en matière de caméra, Leap to 108MP. » Dans ce tweet, il a également mentionné la date de lancement du prochain smartphone, le 2 mars. La photo Sheth incluse avec le premier tweet faisait également allusion à une configuration de caméra arrière quadruple. Compte tenu des indices laissés par le PDG de la société, on peut supposer que le Realme 8 comportera une configuration quadri-caméra de 108 mégapixels.

Dans un tweet encore plus tôt le mercredi 24 février, Sheth a déclaré: «Le travail ne s’arrête jamais à #realme. Je travaille déjà sur # InfiniteLeapWith8! »

Il n’y a pas encore de mot sur la série Realme 8. Dans une fuite à la fin de l’année dernière, un smartphone portant le numéro de modèle RMX3092 sur Geekbench a été supposé être la série Realme 8. La liste avait alors montré le smartphone avec un SoC MediaTek Dimensity 720 associé à 8 Go de RAM.