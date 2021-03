Realme a présenté les Realme 7 et Realme 7 Pro en septembre dernier, et la société est maintenant prête à assurer le suivi de leurs successeurs Realme 8 et 8 Pro le 24 mars.

Realme nous a envoyé un package d’invitation spécial pour les médias pour l’annonce de la gamme Realme 8, qui nous indique que l’événement du 24 mars marquera le lancement mondial des smartphones Realme 8 et qu’il sera diffusé en direct en Inde à partir de 19h30 IST.

Au Royaume-Uni, l’événement débutera à 14h00 GMT et à 15h00 CET en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne.

Le package est également livré avec une véritable caméra Infinity de 108 MP, qui a été détaillée plus tôt ce mois-ci et sera la caractéristique principale du Realme 8 Pro. Vous pouvez en savoir plus ici. Le vanilla 8, quant à lui, embarquera une unité 64MP.

Vous pouvez également voir un panneau arrière scintillant de couleur jaune avec le grand texte « Dare To Leap » dessus. Le panneau s'appelle « Pretty Special Back Cover », et bien que nous ne sachions pas avec certitude si ce sera son nom commercial réel, nous pouvons vous dire qu'il est beau en personne.







La série Realme 8 arrive le 24 mars avec un appareil photo 108MP

On ne sait actuellement pas combien d’options de couleur auront les Realme 8 et 8 Pro, mais nous pouvons confirmer que la variante Pro sera disponible dans ce dos chatoyant. Realme nous a dit que cette couverture spéciale brillait dans l’obscurité et que le paquet d’invitation comprend également une carte qui dit « Quelque chose de différent dans l’obscurité », qui pourrait être une référence à ce panneau. Cependant, celui que nous avons reçu n’a pas brillé, nous devrons donc attendre plus d’informations pour savoir comment cela fonctionne exactement.

L’invitation est également livrée avec une boule de couleur noire appelée « Magic 8 » avec le numéro « 8 » écrit dessus en référence à la série 8 de Realme. Il a un petit écran en bas qui affiche un texte différent lorsque vous le secouez.

L’invitation médiatique ne détaille pas les spécifications du Realme 8 et 8 Pro, bien que les teasers précédents aient révélé que les modèles standard et Pro comporteront des caméras arrière quad. Madhav Sheth de Realme a même partagé une image sur Twitter plus tôt ce mois-ci révélant la conception et les spécifications du Realme 8, qui incluent un SoC Helio G95, un écran AMOLED de 6,4 pouces, une batterie de 5 000 mAh et une charge de 30 W.



La conception et les spécifications de Realme 8 révélées par M. Madhav Sheth

Avec l’événement de lancement dans seulement neuf jours, vous pouvez vous attendre à ce que Realme confirme quelques fonctionnalités supplémentaires de la gamme Realme 8 dans les jours précédant le dévoilement officiel.