La série Realme 11 Pro est lancée à l’international en juin, la société partage des échantillons de caméras

Les Realme 11 Pro et 11 Pro+ dévoilés la semaine dernière en Chine seront lancés à l’international en juin, y compris en Inde – le plus grand marché de Realme. Cette révélation vient de Realme alors qu’il commençait à taquiner les débuts mondiaux de la série Realme 11 Pro, avec la campagne promotionnelle autour du capteur Samsung ISOCELL HP3 200MP sur le Realme 11 Pro+.

Le 200MP ISOCELL HP3 prend en charge le zoom sans perte 2x/4x dans le capteur, ce qui, selon Realme, « permet au capteur de basculer entre différents modes d’image pour atteindre le même nombre de pixels réels dans différents segments focaux, de sorte que la composition de prise de vue est plus libre, indépendante de distance. »

La série Realme 11 Pro sera également livrée avec Super Group Portrait et One Take, et Realme s’est associé à Lonely Planet pour les filtres Lonely Planet sur le modèle Pro +.

Realme nous a envoyé des photos de 200MP prises avec le Realme 11 Pro+ que vous pouvez voir ci-dessous.













Exemples d’appareils photo Realme 11 Pro+ 200MP

Parallèlement aux Realme 11 Pro et Pro +, Realme a également présenté le Realme 11 la semaine dernière, mais on ne sait pas encore quand il sera lancé en dehors de la Chine.









Realme 11 Pro • Realme 11 Pro+

Cela dit, les variantes Pro sont des appareils similaires, les différences les plus notables étant les caméras et les vitesses de charge. Vous pouvez consulter la comparaison détaillée des spécifications de Realme 11 Pro et Realme 11 Pro+ ici.