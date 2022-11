La série Realme 10 Pro sera lancée dans le monde entier le 8 décembre

Les Realme 10 Pro et 10 Pro + dévoilés la semaine dernière en Chine commenceront leur voyage mondial le 8 décembre. L’événement de lancement débutera à 15h00 UTC +8, sauf en Inde, où Realme organisera un événement séparé à partir de 12h30 IST ( 7h30 UTC +8).

Puisque Realme a déjà détaillé les fiches techniques des deux smartphones, on sait ce qu’ils proposent. Le Realme 10 Pro est alimenté par le SoC Snapdragon 695, arbore un écran LCD FullHD + 6,72 “120 Hz et contient une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 33 W. Il dispose d’un appareil photo 108MP à l’arrière avec une unité de profondeur 2MP.

Le Realme 10 Pro+, d’autre part, a la puce Dimensity 1080 à la barre et contient un panneau AMOLED FullHD+ 6,7″ 120 Hz avec 1B couleurs et prise en charge HDR10+. Notez qu’il s’agit d’un écran incurvé, ce qui fera du Realme 10 Pro+ le premier Smartphone Realme avec un écran incurvé à lancer hors de Chine.

Le reste des points forts du Realme 10 Pro Plus comprend un appareil photo principal de 108 MP, une batterie de 5 000 mAh et une charge de 67 W.

Vous pouvez lire notre couverture d’annonce Realme 10 Pro et Realme 10 Pro + ici pour en savoir plus à leur sujet et vous diriger vers leurs spécifications détaillées.