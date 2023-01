La série Radeon 7000 d’AMD apporte RDNA 3 aux ordinateurs portables

AMD a profité de sa conférence de presse CES 2023 pour détailler les nouveaux processeurs Ryzen 7000 et annoncer que les GPU Radeon 7000 arrivent sur les ordinateurs portables.

AMD a dévoilé quatre nouvelles cartes graphiques de la série Radeon RX 7000 – les RX 7600M XT, RX 7600M, RX 7700S et RX 7600S – S pour l’efficacité, M pour les performances (la même nomenclature que sur la série RX 6000). Ces cartes rivaliseront directement avec les GPU pour ordinateurs portables RXT 3060 de Nvidia, alors attendez-vous à des GPU Radeon 7000 plus puissants plus tard en 2023.

Les GPU pour ordinateurs portables de la série Radeon 7000 disposent tous de 8 Go de mémoire GDDR6 et d’une interface mémoire 128 bits. Les quatre cartes sont basées sur l’architecture RDNA 3, mais construites sur le processus 6 nm du TSMC, au lieu du plus récent 5 nm.

Le RX 7600M XT est le nouveau GPU mobile le plus puissant de la série et peut utiliser jusqu’à 120 watts de puissance. AMD affirme que son GPU mobile de 8 Go bat le RTX 3060 de bureau Nvidia de 12 Go en Tueur à gages 3 avec 184fps aux 160fps du 3060.

AMD continue que le RX 7700S peut atteindre 87fps en Cyberpunk 2077 et 147sfps en Échouement de la mort avec des graphismes 1080p au maximum.

AMD développe un nouveau haut de gamme DLSS, baptisé Smart Shift RSR, qui serait “découplé du GPU”. Il devrait ajouter plus de performances au cours du premier semestre 2023.

Attendez-vous à voir les graphiques de la série Radeon 7000 dans les ordinateurs portables à partir de février. Ce sera dans les éditions AMD Advantage des Alienware M16 et M18, et du TUF Gaming A16 d’Asus.

Source | Via