La série Qualcomm Snapdragon G est entièrement consacrée aux jeux portables

Les consoles de jeux portables ont connu un regain de popularité récemment et Qualcomm pense clairement qu’elles représentent l’avenir.

Le fabricant de puces américain a annoncé trois nouveaux processeurs dédiés, chacun ciblant un type différent de console portable. Deux d’entre eux – le Snapdragon G1 Gen 1 (pour le streaming de jeux) et le Snapdragon G2 Gen 1 (pour les jeux mobiles et cloud) – sont tout nouveaux.

Mais le Snapdragon G3x Gen 2 est une version améliorée de l’original de 2021, qui a finalement fait son chemin dans le Razer Edge plus tôt cette année. Il s’agit d’un chipset haut de gamme, conçu pour les consoles phares.

Anyron Copeman / Fonderie

Aucun nouvel appareil Snapdragon G Series n’a encore été révélé, et seules les petites entreprises travaillent jusqu’à présent avec Qualcomm : AyaNeo, Huaqin, Inventec et Thundercomm.

Une version améliorée du Logitech G Cloud alimenté par Snapdragon aurait du sens, mais des sociétés comme Valve (Steam Deck) et Asus (ROG Ally) s’éloigneront-elles vraiment des composants AMD et Intel ? Seul le temps nous le dira.

Il convient également de noter une catégorie d’appareils sur laquelle la série Snapdragon G ne viendra pas : les téléphones de jeu. Bien que le G3x Gen 2, axé sur les mobiles, devrait exécuter Android sur certains appareils, cette puce n’est pas destinée aux applications à usage général. On dirait que cela sera laissé au Snapdragon 8 Gen 2 pour les meilleurs téléphones d’aujourd’hui.

Snapdragon G1 Génération 1

Le G1 Gen 1 est exclusivement conçu pour les consoles qui diffusent des jeux via Internet, plutôt que de les télécharger pour une utilisation hors ligne. Cela peut se faire soit localement (depuis une console ou un PC sur le même réseau), soit via un service de streaming de jeux.

Même si une connexion Wi-Fi solide sera cruciale, le G1 Gen 1 vise alors à fournir une « connectivité sans décalage ». Sa combinaison d’un processeur Kryo à 8 cœurs et d’un GPU Adreno A11 devrait contribuer à garantir cela.

La durée de vie de la batterie serait également meilleure que celle de la plupart des ordinateurs de poche de jeu, Qualcomm suggérant qu’une journée complète de jeu est à portée de main. Bien entendu, cela dépendra du matériel de l’appareil qu’il alimente.

Snapdragon G2 génération 1

Le G2 Gen 1 est plus polyvalent et puissant que le G1. Il peut toujours être utilisé pour les jeux en nuage, mais également pour les titres mobiles tels que Google Play Store et Amazon Appstore, en fonction du système d’exploitation utilisé par l’appareil.

Le Wi-Fi 6E est la principale méthode de connexion, mais le G2 dispose également d’un modem Snapdragon X62 5G intégré (prenant en charge les normes sub-6 et mmWave). Cela signifie que vous pouvez jouer de n’importe où avec un signal décent.

Vous disposez toujours d’un processeur Qualcomm Kryo à 8 cœurs ici, mais il est associé à un GPU Adreno A21 plus performant. Pour éviter la surchauffe, il existe également une option de refroidissement actif.

Mais sans mention de la durée de vie de la batterie, ne vous attendez pas à ce qu’elle soit aussi performante que les appareils G1 Gen 1.

Snapdragon G3x Gen 2

Le G3x Gen 2 est le haut de gamme de la série Snapdragon G, conçu pour les appareils haut de gamme destinés aux passionnés. Il prend en charge à la fois le streaming de jeux et les titres mobiles, dans le but de devenir la puce de jeu portable ultime.

Les performances de base sont fournies par le processeur Kryo à 8 cœurs et un GPU Adreno A32, qui, selon Qualcomm, offrent des performances de processeur jusqu’à 30 fois plus rapides et les performances du GPU du G3x Gen 1. Le même modem Snapdragon X62 5G et le même refroidissement actif sont également présents. .

Qualcomm

Mais il existe de nombreuses fonctionnalités haut de gamme que vous ne trouverez pas sur les autres puces, notamment la prise en charge du Wi-Fi 7, le lancer de rayons accéléré et la fonction de mise à l’échelle Game Super Résolution de Qualcomm.

Vous pouvez même connecter un ordinateur de poche G3x Gen 2 à des lunettes XR, qu’elles soient conçues pour la réalité augmentée (AR), virtuelle (VR) ou mixte (MR).

Qualcomm a indiqué que les premières annonces de produits pour toutes les puces de la série G auront lieu d’ici la fin de cette année, et que beaucoup d’autres sont attendues en 2024.