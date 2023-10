La série Princesse et la Grenouille de Disney+ a un scénariste-réalisateur

Préparez-vous à ce que 2024 soit l’année du Tiana. Non seulement c’est le nouvelle attraction des Parcs Disney basé sur La princesse et la grenouille, L’aventure du bayou de Tianadont l’ouverture est prévue l’année prochaine, le La série Disney+ tant attendue axée sur l’héroïne culinairement douée du film fait enfin de grands progrès.

Rapports de variétés que Tiana—un spectacle annoncé pour la première fois en 2020, avec une date de sortie en 2023– vise désormais 2024, une date qui semble plus solide maintenant qu’il a un scénariste et réalisateur principal au volant : Joyce Sherri, dont l’écriture les crédits incluent Mike Flanagan Messe de minuit série pour Netflix. Comme le rapporte le commerce, la série elle-même a peut-être été annoncée il y a quelque temps, mais le principe de base n’a pas changé, car «la série suivra le personnage principal alors qu’elle ‘part pour une nouvelle aventure grandiose en tant que princesse nouvellement couronnée de Maldonia, mais un appel à son passé à la Nouvelle-Orléans n’est pas loin derrière.»

La grève SAG-AFTRA étant toujours en cours, on ne sait pas encore si Anika Noni Rose et Bruno Campos pourrait reprendre tleur rôle d’héritier en tant que princesse Tiana et prince Naveen, ou qui d’autre pourrait rejoindre le casting vocal ; comme indiqué précédemment, L’aventure du bayou de Tiana est sur le point de ramener Rose et Campos ainsi que Jennifer Lewis (Mama Odie) et Michael Leon Wooley (Louis), qui enregistrer du nouveau contenu pour le trajet.

