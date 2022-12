La série préquelle “The Witcher” “Blood Origin” a un épisode stellaire

Le sorceleur univers – dans toutes ses incarnations comme livres, jeux vidéos et plusieurs séries Netflix – ont tendance à tourner autour de son chasseur de monstres maussade, Geralt de Riv. Il est le Sorceleur. La mythologie mélange les lignées, les chronologies, la magie, le gore et la guerre avec des intrigues insidieuses, vous obligeant à tout suivre et à rester fidèle à son héros. Il y a toujours des mystères et des questions qui pendent dans le brouillard, et la préquelle de The Witcher : Blood Origin répond à au moins l’un d’entre eux : Comment le premier Witcher est-il né ?

La série préquelle est le deuxième spin-off de de Netflix a frappé la franchise Witcher, composée de quatre épisodes diffusés le 25 décembre. L’émission était initialement censée être de six épisodes, et en termes de développement du personnage, la longueur plus courte a peut-être un peu joué contre elle.

Comme promis, les téléspectateurs rencontreront les héros qui ont jeté les bases des tueurs de monstres que nous connaissons ainsi que les histoires d’autres éléments clés de la série originale. Il y a une prophétie globale et une équipe hétéroclite de sept élus qui doivent s’unir avec un objectif commun. Bien sûr, ce sont toutes des âmes capricieuses d’une manière ou d’une autre qui veulent soit se venger, soit se racheter. Parfois, Blood Origin ressemble à Games of Thrones ou Anneaux de pouvoir ou saule et Wheel of Time (vous l’avez compris), mais une chose que ce spectacle fait bien est de relier les points, et c’est assez intelligent comment c’est fait. Je me suis retrouvé à dire: “Hé, c’est ___!” parfois. Si vous êtes nouveau dans la franchise, il y a beaucoup d’action pour vous entraîner, mais tous les combats à l’épée stylés du monde ne vous aideront pas à comprendre comment tout est lié.

Les fans de The Witcher savent que chaque fois que les yeux jaunes de Geralt deviennent noirs, il passe en mode tueur de bêtes. Rapide, sanglante et bourrée d’action, cette série n’est pas seulement un aperçu de la première version de son genre, mais une plongée dans l’histoire de Xin’trea (maintenant Cintra) et de la prophétie d’Ithlinne. Nous n’explorons pas la célèbre école du loup de Kaer Morhen, car l’accent est mis ici sur les elfes et leur domination dans la politique, la magie et la société sur le continent. Vous constaterez que beaucoup d’entre eux sont des trous.

Netflix



Se déroulant plus de mille ans avant l’époque de Geralt, l’histoire est centrée sur la “Conjonction des Sphères”. Le showrunner Declan de Barra a délibérément extrait ce moment vague des livres d’Andrzej Sapkowski et a créé tout le spectacle autour de lui. À L’événement de fans de Netflix, Tudum, il a déclaré qu’en travaillant sur la saison 2 de The Witcher, “nous avions un point d’histoire que nous ne pouvions pas résoudre car nous avions besoin de savoir ce qui s’était passé”. Ainsi, la préquelle nous emmène à une époque où les elfes étaient des colonisateurs avec un système de castes bien défini de monarques, de riches nobles, de marchands, de guerriers et de bas-nés. Certains veulent la paix et d’autres vivent du conflit. Des nains rancuniers ? Oui. Des sorciers intrigants ? Oui. Humains? Non. Des combats brutaux qui éclaboussent de sang sur l’objectif de la caméra ? Oui effectivement.

Un visage familier nous accueille dans la scène d’ouverture du premier épisode, qui sert de grand clin d’œil pour vous faire savoir que cette préquelle est liée à la série originale. Désolé, ce n’est pas Geralt – ou même Vesemir – mais le barde odieux préféré de tout le monde, Jaskier (Joey Batey). Tout de suite, il est clair que le thème de cet épisode de Witcher est le pouvoir de l’histoire. Qu’elles soient racontées à travers des chansons, des commérages ou des contes de feu de camp, les histoires sont censées inspirer et changer les résultats du monde réel. En tant que narrateur et Seanchaí, le personnage de Minnie Driver ramène ce point à la maison pour Jaskier et nous, les téléspectateurs.

Éile (Sophia Brown) est une combattante badass du Raven Clan qui était autrefois fidèle au royaume de Pryshia. Bien qu’elle soit maintenant une barde célèbre, elle a beaucoup d’ennemis et une rancune envers Fjall (Laurence O’Fuarain), un guerrier Xin’trea exilé qui a perdu son emploi pour avoir rencontré une princesse. Ensemble, Fjall et Éile décident de venger ceux qui leur ont fait du tort et découvrent un complot plus profond.

En fuite, ils finissent par s’associer avec Scian de Michelle Yeoh, un maître de l’épée et le dernier membre vivant du Ghost Clan. Bien qu’elle ne soit pas un héros principal, Scían vous laissera deviner ses véritables intentions. Yeoh ne déçoit pas dans sa performance, qu’il s’agisse d’une scène d’action chargée ou de la façon calme dont elle fait passer son message. Nous en apprenons juste assez sur le peuple de Scían pour avoir un aperçu de son programme, mais cela aurait été cool de voir comment son clan a figuré dans la prophétie qui anime toute cette série.

Netflix



Quatre autres personnages rejoignent Éile et Fjall dans leur quête, qui se transforme en une mission de sauvetage du monde avec un côté vengeance. Il y a les jumeaux célestes Syndril et Zacare qui ont des pouvoirs magiques, et Brother Death, un chasseur habile avec un penchant méchant pour les couperets. Meldof, un nain qui se présente d’abord comme un psychopathe potentiel, manie un puissant marteau nommé Gwen. Prends ça, Mjölnir ! Et elle en sait beaucoup sur les monolithes – un autre gros clin d’œil.

Contre qui se heurtent-ils ? Un coup d’État inattendu plonge les choses dans le chaos, laissant le gang s’attaquer à l’Empire. Plus d’un méchant existe ici. Un super mage arrogant nommé Balor (Lenny Henri, qui était également dans Rings of Power) décode la magie monolithique et prépare sans le savoir le terrain pour un événement cosmique. Ses courses au palais avec le capitaine Eredin – que beaucoup reconnaîtront de The Wild Hunt dans les jeux vidéo et la principale émission de télévision – font que Balor se sent lui-même. Mais un grand pouvoir s’accompagne de grands sacrifices et de nombreux coups de poignard dans le dos.

Grâce à une combinaison d’éclairages brillants et éthérés, le spectacle traverse les magnifiques paysages montagneux du continent et des royaumes plus sombres où plane le désespoir ou le chaos. Les scènes de combat brutales retiennent votre attention et les morts sont dans le vrai style Witcher : graphique. La plupart des costumes sont magnifiques, mais si vous vous attendez à une tenue médiévale traditionnelle, rappelez-vous qu’il s’agit d’une civilisation elfe avancée à une époque antérieure aux monstres et à l’interaction humaine.

Netflix



Au cours du spectacle, nous voyons les sept magnifiques devenir amis – ou amants. Certains d’entre eux conviennent. Les jumeaux célestes sont des frères et sœurs magiques, et l’un d’eux était déjà dans une relation amoureuse avec Brother Death. Meldof est dur mais le cœur brisé. Il est censé y avoir une histoire d’amour entre nos héros vedettes, Fjall et Éile. Cependant, on a l’impression qu’il n’y a pas eu assez de temps pour laisser leur chimie se transformer en un véritable amour épique. Ils partagent sans aucun doute un lien, mais la romance doit se réchauffer un peu plus longtemps pour nous toucher au cœur.

Bien que certaines parties de la série semblent précipitées, vous apprécierez toujours l’action, vous enracinerez la cause du groupe et vous ferez quelques rires avant que ce ne soit fait. L’une des raisons en est l’insistance de l’émission à mettre en lumière les chansons d’Éile. Elle chante au début mais perd sa volonté d’être “l’alouette” quand les choses deviennent sombres. Une partie de son voyage consiste à voir si sa voix peut changer le monde.

The Witcher: Blood Origin livre en nous donnant le prototype de Witcher et aide à expliquer les détails de l’intrigue dans les deux premières saisons de l’émission originale tout en reliant les scénarios de la saison 3 à venir. nous connaissons la magie et les elfes et les monstres du continent. Pour ces raisons, vous voudrez accorder une attention particulière au dernier épisode de la série – qui est sans doute son meilleur.