La série préquelle « Dexter » chez Paramount+ avec Showtime a trouvé ses trois pistes.

Variété a appris que Patrick Gibson, Christian Slater et Molly Brown sont tous prêts à jouer dans la série, désormais intitulée « Dexter : Original Sin ». Gibson incarnera Dexter Morgan, tandis que Slater incarnera Harry Morgan, le père adoptif de Dexter. Brown incarnera Debra Morgan, la sœur de Dexter. Les trois rôles ont été joués respectivement par Michael C. Hall, James Remar et Jennifer Carpenter dans la série originale.

Le prequel de 10 épisodes a été initialement annoncé en février 2023. Il se déroule en 1991, 15 ans avant les événements de « Dexter ». Le journal officiel indique que la nouvelle série « suit Dexter (Gibson) alors qu’il passe du statut d’étudiant à celui de tueur en série vengeur. Lorsque ses pulsions sanguinaires ne peuvent plus être ignorées, Dexter doit apprendre à canaliser ses ténèbres intérieures. Sous la direction de son père, Harry (Slater), il adopte un code conçu pour l’aider à trouver et à tuer les personnes qui méritent d’être éliminées de la société sans passer sur le radar des forces de l’ordre. C’est un défi particulier pour le jeune Dexter alors qu’il commence un stage de médecine légale au service de police du métro de Miami.

Les crédits télévisés de Gibson incluent « Shadow and Bone » et « The OA » sur Netflix. Il a également joué dans des longs métrages tels que « Tolkien », « Good Girl Jane » et « Property of the State ».

Slater est connu pour ses rôles dans des films comme « True Romance », « Interview with the Vampire » et « Heathers », tandis qu’il a également remporté un Golden Globe en 2016 pour son travail dans la série USA Network « Mr. Robot. » Il compte des émissions récentes comme « The Spiderwick Chronicles », « Dr. Death » et « Dirty John » parmi ses crédits.

Brown est apparu dans des émissions comme « Billions », « The Marvelous Mrs. Maisel », « Evil » et « Law & Order : Special Victims Unit ». Au cinéma, elle est surtout connue pour son travail dans le long métrage comique « Senior Year ».

Gibson est remplacé par Gersh, Curtis Brown Group, Range Media Partners et Felker Toczek. Slater est remplacé par UTA. Brown est remplacé par Authentic Talent & Literary Management.

Clyde Phillips, le showrunner original et producteur exécutif de « Dexter », revient dans ce rôle pour « Original Sin ». Hall est également producteur exécutif de la série, tout comme Scott Reynolds, Mary Leah Sutton, Tony Hernandez et Lilly Burns. Michael Lehmann, le réalisateur de « Heathers », sera réalisateur et producteur exécutif. Robert Lloyd Lewis est producteur de la série. Showtime Studios et Counterpart Studios produisent. Gary Levine et Urooj Sharif superviseront Showtime Studios, avec une production supervisée par Tara Power. La série est distribuée par Paramount Global Content Distribution en dehors des marchés Paramount+.

« Dexter » a reçu des critiques élogieuses lors de sa diffusion, notamment de multiples nominations aux Golden Globes et aux Emmy Awards pour la meilleure série dramatique. Hall a également été nominé cinq fois consécutives pour un Emmy et un Golden Globe du meilleur acteur dans un drame pour son travail dans la série, remportant le Golden Globe en 2010. John Lithgow a décroché un Emmy et un Golden Globe pour son rôle principal dans la quatrième saison de la série. La série a également remporté un Peabody Award en 2008.

Il s’agit de la dernière tentative d’extension de l’IP « Dexter ». En 2021, Showtime a diffusé la série suite « Dexter : New Blood », qui a repris 10 ans après les événements de la finale de la série originale. La préquelle et la suite font toutes deux partie d’une stratégie plus large de Paramount visant à créer des franchises autour de leurs propriétés les plus connues. Au moment de l’annonce du prequel de « Dexter », il a également été rapporté que plusieurs spin-offs de « Billions » étaient également en préparation.

Ce sont également les dernières nouvelles concernant une nouvelle itération d’une série bien-aimée de Showtime. Variété a rapporté en exclusivité qu’Amazon développe actuellement une série suite à « Nurse Jackie » avec le retour d’Edie Falco après que le projet ait déjà été en préparation chez Showtime.