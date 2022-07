La série préquelle de “Game of Thrones” dévoile une nouvelle bande-annonce

Le très attendu Jeu des trônes La série préquelle n’est plus très loin maintenant (première le 21 août sur HBO), et il y a une deuxième bande-annonce pour prouver que ça vaut le coup HBO argent. Maison du Dragon a abandonné le dernier look mercredi, quelques jours avant un panel samedi à Comic Con de San Diegodu 21 au 24 juillet.

Découvrez la nouvelle bande-annonce ci-dessous, qui révèle des dragons de haut vol et de nombreuses coiffures blondes platine.

House of the Dragon est basé sur le roman Fire & Blood de George RR Martin, qui raconte l’histoire de la maison Targaryen. Il se déroule 200 ans avant les événements de Game of Thrones et met en vedette Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno et Rhys Ifans. Le casting complet, bien sûr, est encore plus grand.

La première bande-annonce pour la série abandonnée en mai, révélant mystérieusement Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock), l’héritière nommée du roi Viserys (Considine). Cependant, Rhaenys (Best) avertit une jeune Rhaenyra que “les hommes préfèrent mettre le royaume au flambeau que de voir une femme monter sur le trône de fer”.

La série de 10 épisodes débutera le dimanche 21 août à 21 h HE sur HBO et sera disponible en streaming sur HBO Max.