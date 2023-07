La série Pixel 8 obtient un petit buff de batterie en termes de charge et de capacité

Si un ami ou un membre de la famille me demande une recommandation par téléphone ces jours-ci, je n’ai généralement pas de suggestion standard à chaque fois. En fonction du prix, de l’opérateur, de la préférence du détaillant, des cas d’utilisation et des besoins spécifiques, tous les facteurs dans lesquels je pourrais les orienter. Il y a eu des années où il était facile de dire : « Va chercher un téléphone Google Pixel », mais pour la majeure partie de cette année, je me suis en fait penché pour suggérer la série Galaxy S23. La raison? Vie de la batterie.

Aussi bons que soient les téléphones de Google pour prendre des photos, et autant que j’aime le logiciel, les téléphones Pixel ont une efficacité énergétique plutôt nulle, probablement à cause des puces Tensor vers lesquelles ils sont passés. Je demande donc aux gens quelle est l’importance de la durée de vie de la batterie et leur réponse est la clé du téléphone à recommander.

Pour les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, Google donne apparemment à chaque nouveau téléphone une légère augmentation de la batterie et augmente également les vitesses de charge. Le rapport vient de Autorité Android. Selon leur source au sein de Google, les capacités de la batterie augmenteront comme suit dans la série Pixel 8 :

Batterie du Pixel 8 : 4 485 mAh (charge 24 W)

: 4 485 mAh (charge 24 W) Batterie du Pixel 8 Pro: 4 950 mAh (charge de 27 W)

Le Pixel 7 comportait 4 270 mAh et le Pixel 7 Pro avait 4 926 mAh, donc les différences ici sont assez minimes. Je ne suis pas sûr que nous puissions vraiment qualifier ces augmentations de significatives, mais bon, nous prendrons ce que nous pouvons obtenir. En ce qui concerne la charge, nous avions 20 W dans le Pixel 7 et 23 W dans le Pixel 7 Pro, donc encore une fois, pas d’énormes sauts. Pour la recharge sans fil, les vitesses resteront apparemment les mêmes dans la gamme Pixel 8.

Ce rapport suggère également que nous prendrons en charge le WiFi 7, que l’UWB restera une exclusivité Pixel 8 Pro et que Google vendra la gamme Pixel dans de nouveaux pays en commençant par ces téléphones.

Est-ce bizarre que je sois surtout enthousiasmé par ces nouveaux coins arrondis ?