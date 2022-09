La série Pixel 7 sera lancée en Inde, confirme Flipkart

Le détaillant en ligne Flipkart a publié un teaser sur son site confirmant le lancement imminent de la série Pixel 7 en Inde. Selon la page de présentation extrêmement brève, le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro seront lancés “bientôt” en Inde.

Bien que cela soit également vrai dans d’autres parties du monde, il est important de noter que Google a cessé de commercialiser des téléphones Pixel principaux en Inde après la série Pixel 3. Cela signifie que les Pixel 4, Pixel 5 et Pixel 6 n’ont jamais été lancés dans le pays. Au lieu de cela, la société s’est concentrée sur le lancement de certains modèles de la série A, notamment le Pixel 3a, le Pixel 4a et, plus récemment, le Pixel 6a.

Le lancement de la série Pixel 7 sera le premier téléphone Pixel principal en Inde depuis 2018. Flipkart, qui a été le partenaire de vente au détail en ligne de Google pour tous les lancements de Pixel, n’a pas plus de détails à offrir concernant le lancement pour le moment.

Nous avons contacté Google India pour un commentaire, mais la société n’a pas pu confirmer l’annonce, suggérant que Flipkart a peut-être un peu sauté le pas. Nous mettrons à jour l’article lorsque nous aurons une confirmation supplémentaire et des détails sur le lancement.

