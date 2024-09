La série PBS « American Historia » de John Leguizamo dévoile des histoires latino-américaines

John Leguizamo est fatigué de l’omission des histoires latino-américaines dans l’histoire américaine. Et il fait quelque chose… encore une fois.

L’acteur et producteur primé est l’animateur et la force derrière une nouvelle série PBS, « Historia américaine : l’histoire inédite des Latinos», première le 27 septembre.

Réalisé par Ben DeJesus, le spectacle en trois parties suit le comédien « Freak » alors qu’il explore des fils de l’histoire latino-américaine souvent coupés des manuels scolaires.

Grâce aux connaissances expertes d’historiens, d’anthropologues et d’auteurs – et aux récits d’acteurs tels que Benjamin Bratt, Rosario Dawson, Edward James Olmos et Rosie Perez – la série espère affirmer l’existence de longue date des Latinos aux États-Unis et leurs contributions.

« Cela a été un de mes projets passionnés et ma contribution culturelle aux Latinos américains en Amérique », a déclaré Leguizamo au Times.

Le premier épisode, « Echoes of Empires », met en lumière les communautés autochtones avant la colonisation.

« Une grande partie de l’histoire dont nous entendons parler est racontée du point de vue des colonisateurs », a déclaré DeJesus. « C’est presque comme si l’on supposait que jusqu’à l’arrivée des Espagnols sur les côtes des Caraïbes, nous n’existions pas. »

Dans un exemple, la série met en lumière les merveilles de l’ancienne trépanation inca – une intervention neurochirurgicale où le crâne était percé pour soulager les pressions sur la tête – qui avait un taux de survie de 80 %, contre 50 % des chirurgies crâniennes joué 400 ans plus tard, au plus fort de la guerre civile américaine.

Qu’il s’agisse de rendre hommage aux prouesses médicales des civilisations autochtones avant la colonisation ou d’explorer les contributions dominantes des Latinos aux droits civiques aux États-Unis, Leguizamo et DeJesus espèrent récupérer des histoires qui sont souvent blanchies ou exclues du courant dominant.

« Nous sommes ici depuis 1492 et bien avant », a déclaré l’acteur né en Colombie et élevé dans le Queens. « Donc, pour nous, être si invisibles, si effacés, si exclus partout en Amérique, les médias et les milieux d’affaires où les décisions sont prises sont tout simplement catastrophiques. »

Leguizamo estime que « American Historia » peut être le correctif, la qualifiant de « vaccin » pour remédier au manque de représentation dans les manuels scolaires.

Il cite un rapport de 2023 publié par le Johns Hopkins Institute for Education Policy et UnidosUS, qui révèle que 87 % des sujets clés de l’histoire latino ont été omis des manuels américains ou mentionnés dans cinq phrases ou moins. La seule histoire latino marquante des 200 dernières années partagée parmi les six manuels analysés est la nomination de Sonia Sotomayor à la Cour suprême des États-Unis.

Et il y a des conséquences, a déclaré Leguizamo, en désignant les étudiants latinos qui ne se voient pas reflétés dans l’histoire qu’ils lisent, considérant qu’ils constitueront un un tiers de la population scolaire publique d’ici 2030 .

« Vous pouvez nous abuser, profiter de nous et nous priver de notre pouvoir politique », a déclaré Leguizamo. « Cela permet aux gens de nous ‘altérer’ parce qu’ils n’ont pas vu que nous avons contribué à la construction de ce pays. »

L’acteur n’est pas étranger à critiquer les histoires défavorisées des Latinos.

Son one-man show à Broadway, devenu spécial Netflix, « Latino History for Morons », était une tentative comique de regrouper 3 000 ans d’histoire latino dans une leçon de 90 minutes. Il était inspiré de le créer après avoir réalisé que son fils adolescent n’apprenait pas son propre héritage latino à l’école.

« Quand John travaillait sur » L’histoire latine pour les idiots « , il disait quelque chose qui me plaisait », a déclaré DeJesus, qui a capturé le deuxième retour du comédien dans le quartier des théâtres dans le documentaire de 2018 « John Leguizamo’s Road to Broadway ».

« Il a dit : ‘Pouvez-vous imaginer comment les autres nous regarderaient s’ils connaissaient les incroyables contributions que nous avons apportées à la fondation de ce pays ?’ » a ajouté DeJesus.

Les deux sont des partenaires créatifs de longue date en matière de narration latino. Ils ont travaillé sur PBS »Maîtres américains : Raúl Juliá», où ils ont honoré l’héritage du regretté patriarche épris de la « famille Addams », et la série spéciale «Lumières, Caméra, Action», mettant en lumière les créatifs latino-américains de l’industrie du divertissement. L’année dernière, le duo a exploré les communautés, les histoires et les cuisines latino-américaines à travers les États-Unis dans leur série MSNBC en six parties « Leguizamo fait l’Amérique.»

« Je donne vraiment beaucoup de crédit à John pour avoir risqué sa propre carrière, car il n’a pas peur de s’exprimer sur [the lack of Latino representation]», a déclaré DeJesus.

Il y a deux ans, l’acteur a écrit une lettre ouverte dans le Times appelant à une plus grande représentation des Latinos dans l’industrie, où seulement 2,6% des Latinos étaient des leaders dans les émissions, selon un rapport de collaboration des donateurs latino-américains de 2022 sur les Latinos dans les médias même s’il a inventé 19,1% de la population américaine.

« Nous avons besoin d’un meilleur pipeline pour les Latinos dans les films, les émissions de télévision et les pièces de théâtre. Nous avons besoin d’un système pour nos histoires et nos projets. Nous avons besoin de dirigeants qui donnent le feu vert », a écrit Leguizamo.

Durant cette année 76ème Emmy Awards Leguizamo a prononcé un discours sans entrave sur le paysage changeant du divertissement de représentation latino, taquinant que ses « plaintes », un mois de juin annonce dans le New York Times réclamant des nominations plus diversifiées, a finalement porté ses fruits.

«Mais la publicité a fonctionné parce que, du jour au lendemain, Hollywood a changé. OK, pas vraiment. Mais ce que je vois ici ce soir me rend, enfin, presque heureux et certainement moins en colère, car ce soir est parmi les liste de nominés la plus diversifiée de l’histoire des Emmys », a-t-il déclaré.

La première le 27 septembre de « American Historia : The Untold History of Latinos » sera suivie du deuxième et dernier épisode les 4 et 11 octobre respectivement.