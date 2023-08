La série originale Audible « The Motherlode » de Clover Hope est en direct

Common a dit un jour qu’il « avait l’habitude de l’aimer » en se référant au hip-hop, mais malgré sa féminisation de la culture, les femmes du rap n’ont pas vraiment obtenu le respect qu’elles méritent.

Nous célébrons 50e anniversaire du hip-hop toute l’année, mais aujourd’hui est un jour vraiment spécial car nous mettons en lumière l’incroyable nouveau podcast Audible Original de Clover Hope The Motherlode : plus de 100 femmes qui ont créé le hip-hop qui est basé sur son livre du même nom. Plus de cinq épisodes, Hope et des invités spéciaux, dont Remy Ma, MC Lyte, Nia Long et Angie Martinez, plongent profondément dans l’histoire en explorant les femmes puissantes, célèbres et moins connues, qui ont navigué dans le paysage souvent misogyne et laissé un impact durable. Des personnalités fondatrices comme MC Sha-Rock et Roxanne Shanté aux révolutionnaires comme Salt-N-Pepa et Lil ‘Kim aux têtes de liste modernes comme Cardi B et Nicki Minaj, le regard approfondi de Hope sur les nombreuses histoires inédites de femmes dans le hip- hop s’étend sur 50 ans d’excellence.

Nous avons rencontré Clover avant sa sortie pour discuter à la fois de son livre The Motherlode : plus de 100 femmes qui ont créé le hip-hop ainsi que l’Audible Original et j’ai tout appris sur le célèbre écrivain culturel et ancien rédacteur en chef de Ambiance et XXL qui a profilé des sommités de Beyoncé à Usher, Maya Rudolph, Kid Cudi et Regina King pour des points de vente notables, notamment Vogue, Esquire, GQ, Essence, Elle, Wall Street Journal Magazine, Le New York Times, et Panneau d’affichagepour n’en nommer que quelques-uns.

« L’objectif était de créer cet index de femmes d’une manière qui soit expansive d’une certaine manière mais aussi avec un certain volume », a déclaré Hope à la directrice principale du contenu de BOSSIP, Janeé Bolden. « C’est un défi, même pour le chef hip-hop super-duper de nommer dix rappeuses en dehors des noms évidents et donc l’idée était » OK, laissez-moi ajouter quelques noms à votre répertoire. Fondamentalement, si vous pouvez en nommer 10, peut-être que vous ne pouvez pas en nommer 20, si vous ne pouvez pas en nommer 20, ici il y en a 50 et puis voici 100 femmes que vous pouvez référencer et apprendre leurs histoires. C’était un processus d’apprentissage pour moi aussi parce que même en étant dans le hip hop depuis une quinzaine d’années, il y avait des femmes dont je connaissais peut-être les noms, ou les histoires que je connaissais, mais pas en profondeur. Ou des femmes dont je n’avais pas entendu parler et j’étais presque gêné, mais aussi c’était comme ‘OK si je n’en ai pas entendu parler, c’est tout l’intérêt de ce livre.’

Les noms que Hope et ses acolytes présentent avec Le filon maternel couvrent la chronologie des années 70 à nos jours et couvrent également un large éventail géographique.

« Il y a certainement des gens comme MC Sha Rock – que je connaissais peut-être vaguement par leur nom, mais en lui parlant, en écoutant son histoire et en lisant son livre, j’ai tellement appris. Cette époque des années 70 qui a été perdue – son histoire est tombée entre les mailles du filet . Ce sont des gens comme elle dont je viens d’en savoir plus, Lisa Lee faisant partie de ce trio avec MC Sha Rock et et Debbie D, beaucoup de femmes des années 70, The Mercedes Ladies… C’est drôle parce que ce sont les femmes fondatrices et une beaucoup de têtes de hip-hop avec qui j’aurais eu des conversations n’auraient pas connu ces noms. Ou des gens des années 90 ou un peu des années 80 sur la côte ouest comme 357 d’Oaktown ou The Conscious Daughters parce que j’avais ce parti pris de la côte est, je n’écoutais pas ces disques. Je connaissais peut-être Lady of Rage mais je n’avais pas ces encoches sur la chronologie, donc je pense que c’est comme remplir ces encoches dans la chronologie historique. Voici quelques femmes femmes qui donnent une version plus complète de l’histoire.

Clover a révélé qu’elle avait au moins une femme MC à remercier pour avoir suscité son intérêt pour la culture hip-hop – la reine des abeilles elle-même, Lil Kim.

« Je me souviens de la sortie de la vidéo de Lil Kim ‘Crush On You' », a déclaré Hope à BOSSIP. « Je me souviens juste d’être au gymnase et toutes les filles rappaient sur ‘Crush On You’. Kim était juste une artiste si formatrice pour moi, quelqu’un qui embrassait sa sexualité et avait aussi des aspects si élégants et colorés d’elle qui m’attiraient. C’est à ce moment-là que les filles ont voulu porter Guess et nous voulions ressembler à Kim et Foxy et c’était donc comme mes premiers souvenirs de vouloir être à la mode ou simplement d’être comme la fille cool.

C’est définitivement une fille cool maintenant, une fille qui est certes ravie que MC Lyte, Angie Martinez, Nia Long et Remy Ma soient tout aussi enthousiastes à l’idée de participer à son projet Audible.

« Elle est unique en son genre », a déclaré Hope à propos de la participation de Lyte à Le filon maternel« L’avoir, non seulement raconter le livre, mais être un peu comme cette lumière directrice qui nous emmène entre les chapitres, c’est juste qu’elle est cette voix globale de Le filon maternel et d’avoir quelqu’un qui est non seulement la voix du Hip Hop, mais aussi un annonceur reconnaissable – elle peut dire deux mots et les gens se disent « Oh, c’est MC Lyte ».

« Voir comme certains des narrateurs dans leurs sessions à quel point ils étaient heureux, voir Angie Martinez être comme excitée à l’idée d’être une voix dans mon livre, je ne peux même pas décrire ce sentiment », a poursuivi Hope. « Ils apportent tous leur propre voix unique au projet et je pense que les gens apprécieront en quelque sorte la gamme que vous connaissez d’âme et de douceur et c’est ce qui me passionne. »

The Motherlode : plus de 100 femmes qui ont créé le hip-hop a été créé et produit par Clover Hope. Gabrielle Horton est réalisatrice et productrice exécutive.

Écoutez et téléchargez la série sur Audible ICI