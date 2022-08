La série Oppo Watch 3 devrait être lancée le 10 août, les surfaces d’image

Le mois dernier, Oppo a annoncé qu’il lancerait la série Oppo Watch 3 en août. La société n’a pas encore révélé la date de lancement, mais selon un pronostiqueur fiable Station de discussion numériquela série Oppo Watch 3 arrivera la semaine prochaine – le 10 août.

Selon les rumeurs, la série Oppo Watch 3 comprendrait trois modèles, et nous savons qu’au moins l’un d’entre eux sera alimenté par le SoC Snapdragon W5 Gen 1 depuis qu’Oppo a confirmé la puce à plusieurs reprises pour la série Watch 3. Une image de ce que l’on dit être l’Oppo Watch 3 et Watch 3 Pro a également fait surface, révélant leurs conceptions.

Oppo n’a rien divulgué d’autre sur la série Watch 3, mais selon les rumeurs, les spécifications incluent un rapport écran/corps élevé, un affichage LTPO, une double puce Apollo 4 Plus et un ECG standard. Vous aurez le choix entre quatre couleurs : noir, argent, gris foncé et or clair.

Plus de détails sur la série Oppo Watch 3 devraient apparaître dans les prochains jours.

La source (en chinois) | Via 1, Via 2