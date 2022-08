La série Oppo Watch 3 arrive le 10 août

Il y a quelques jours, pronostiqueur fiable Station de discussion numérique a déclaré que la série Oppo Watch 3 sera dévoilée le 10 août. Et aujourd’hui, Oppo a corroboré cette information alors qu’il a fallu à Weibo pour annoncer que la série Watch 3 arrivera mercredi prochain.

L’événement de lancement débutera à 19 heures, heure locale en Chine, où Oppo présentera également un nouveau produit intelligent Zhimei Life. L’affiche partagée par Oppo taquine la couronne rotative de la série Watch 3 mais ne révèle rien d’autre. Cependant, la société a précédemment confirmé que la série Watch 3 sera alimentée par le SoC Snapdragon W5 Gen 1.

La série Oppo Watch 3 serait composée de trois modèles, et nous nous attendons à ce qu’au moins l’un d’entre eux ait la puce Snapdragon W5 Gen 1 à la barre. Les spécifications supposées de la gamme Watch 3 incluent un rapport écran / corps élevé, un affichage LTPO, une double puce Apollo 4 Plus et un ECG standard.







Fuite de l’image de la série Oppo Watch 3

Quelques images divulguées ont révélé que la série Watch 3 sera livrée avec une surveillance de la température.









Fuite d’images de la série Oppo Watch 3

L’événement est encore dans cinq jours, alors attendez-vous à en savoir plus sur la série Watch 3 d’Oppo avant le dévoilement.

