La série Oppo Watch 2 arrive avec le coprocesseur Snapdragon Wear 4100 et Apollo 4s

Il semble qu’Oppo soit enfin prêt à offrir un successeur à l’Oppo Watch de l’année dernière. La marque s’est tournée vers Weibo pour taquiner sa série Watch 2. Le teaser officiel fait allusion à une plus longue durée de vie de la batterie et à une annonce prévue pour le second semestre de cette année.

Une fuite distincte d’un pronostiqueur chinois offre des informations plus détaillées sur la prochaine série Watch 2. Nous devrions nous attendre à deux tailles, tout comme les modèles de l’année dernière avec des diamètres de 42 mm et 46 mm, tous deux alimentés par la plate-forme Snapdragon Wear 4100 aux côtés d’un chipset secondaire Apollo 4 personnalisé. La série Watch 2 devrait offrir ColorOS for Watch basé sur Android Oreo 8.1 aux côtés d’un système d’exploitation en temps réel (RTOS) secondaire pour une autonomie prolongée de la batterie.

Les autres spécifications incluent eSIM avec prise en charge LTE et 16 Go de stockage intégré. Il y a une nouvelle application Oppo Relax ainsi que de tout nouveaux cadrans de montre et une application de détection de stress retravaillée. Le pronostiqueur mentionne également la possibilité de lancer ultérieurement une version ECG.

Source 1 • Source 2 (tous les deux en chinois) | Passant par