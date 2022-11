La série Oppo Reno9 arrive le 24 novembre

La gamme Oppo Reno9 devrait arriver bientôt, et une invitation divulguée révèle que la société a déjà fixé une date pour le lancement chinois. L’événement a lieu le 24 novembre, même si la date n’a pas encore été officiellement confirmée et que l’affiche originale a supprimé la photo de son profil Weibo.

Les téléphones Reno9 seront visuellement similaires au Reno8 avec l’îlot de caméra débordant sur le côté, mais cette fois, seule la version Pro Plus devrait avoir une bosse – la vanille et le Pro ne l’auront que dans une couleur/texture différente, avec seules les lentilles dépassent.

Les Reno9 Pro et Reno9 Pro + ont été photographiés avec une écriture au dos, confirmant le MariSilicon X NPU qui était également présent dans la série précédente. Le Pro régulier aura une variété de chipset Dimensity 8100, tandis que le Plus serait livré avec Snapdragon 8 Gen 1. Ce ne sont que des rumeurs et nous devons attendre jeudi prochain pour voir si elles étaient vraies.

