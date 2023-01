La série Oppo Reno8 T arrive bientôt, le design et les couleurs officiellement dévoilés

La série Oppo Reno8 T dont nous entendons parler depuis plus d’une semaine “arrive bientôt”. Cette révélation vient de la filiale indonésienne d’Oppo, qui a également mis en place un page promotionnelle pour la série Reno8 T sur son site officiel, corroborant les fuites de conception et les options de couleur précédentes de la gamme.

La série Reno8 T, présentée comme “The Portrait Expert”, aura des modèles 4G et 5G. Les smartphones répertoriés sur le site Web d’Oppo et magasin en ligne ne sont pas explicitement mentionnés comme versions 4G ou 5G. Mais les rumeurs prétendent que les smartphones de couleur noire et orange – ayant des écrans plats avec des trous de perforation en haut à gauche – sont le Reno8 T 4G, ce qui signifie que le smartphone avec un design dégradé, un écran incurvé et un trou de perforation centré est probablement le Reno8 T 5G.



Oppo Reno8 T 5G

Les deux variantes arborent des configurations à triple caméra à l’arrière, et vous pouvez vous attendre à ce qu’au moins l’une d’entre elles inclue une unité de microscope puisque Oppo l’a taquiné sur sa page de promotion.









Oppo Reno8 T 4G Orange coucher de soleil • Oppo Reno8 T 4G Noir minuit

Les Reno8 T 4G et 5G Midnight Black auront le design Oppo Glow, tandis que la version Reno8 T 4G Sunset Orange aura un design en cuir. Bien qu’il ne soit pas clair s’il s’agit de la conception en fibre de verre-cuir que nous avons vue sur F21 Pro 4G ou quelque chose de différent.













Oppo Reno8 T 4G

L’une des images partagées par Oppo montre également le premier appareil photo du modèle orange entouré d’un anneau blanc. S’il s’agit de l’Orbit Light, que nous avons vu sur le F21 Pro 4G, il sera utilisé pour éclairer uniformément la zone lors de la prise de photos/vidéos microscopiques. Il s’allume également pour les appels entrants et les notifications d’applications et lorsque le téléphone est en charge.











Caractéristiques de la série Oppo Reno8 T

La série Reno8 T prendra en charge la charge SuperVOOC, et le tweet d’Oppo indique que la gamme comprendra également une caméra portrait 100MP mais ne fournit pas plus de détails à ce sujet.

| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|

Bientôt disponible!

|____________|

(•◡•) /

/

—

| |#OPPOReno8TSeries dengan #Réapprovisionné appareil photo 100MP Portrait Camera, desain mewah et performa berkelas. #L’ExpertPortrait — OPPO Indonésie (@OPPOIndonesia) 20 janvier 2023

Oppo devrait lancer le Reno8 T en Inde au cours de la première semaine de février, vous pouvez donc vous attendre à ce que la marque chinoise lance plus de teasers sur les smartphones dans les prochains jours pour créer plus de battage médiatique.