La série Oppo Reno8 est lancée aux Philippines le 1er septembre

La série Oppo Reno8 a été lancée en Chine en mai et a fait ses débuts mondiaux le mois dernier, et le prochain marché vers lequel elle se dirige est les Philippines.

Oppo présentera la série Reno8 aux Philippines le 1er septembre, et bien que la marque chinoise n’ait pas révélé combien de smartphones de la série Reno8 elle lancera aux Philippines, elle a confirmé que Reno8 est l’un des téléphones lancés dans le pays d’Asie du Sud-Est.

L’Oppo Reno8 est alimenté par le SoC Dimensity 1300, exécute ColorOS 12.1 basé sur Android 12 et dispose de deux options de mémoire – 8 Go/128 Go et 8 Go/256 Go. Il est construit autour d’un écran AMOLED FullHD + 90 Hz de 6,4 pouces avec un trou de perforation pour la caméra selfie 32MP et un lecteur d’empreintes digitales en dessous pour l’authentification biométrique.

À l’arrière, nous obtenons un appareil photo principal de 50 MP, rejoint par un ultra large de 8 MP et une macro de 2 MP. Le smartphone contient une batterie de 4 500 mAh avec une charge filaire de 80 W et prend également en charge la charge filaire inversée, ce qui vous permet d’alimenter d’autres appareils avec Reno8.









Oppo Reno8

Le reste des points forts de l’Oppo Reno8 comprend un port USB-C, NFC et la prise en charge 5G. Vous pouvez lire notre revue écrite détaillée Oppo Reno8 pour en savoir plus à ce sujet.

Les autres smartphones de la gamme Reno8 incluent le Reno8 Lite, le Reno8 Z et le Reno8 Pro, qui est une version du Reno8 Pro+ vendu en Chine (le Reno8 Pro chinois a des spécifications différentes).

Vous pouvez lire notre revue globale de Reno8 Pro ici et vous diriger par ici pour vérifier les spécifications détaillées des Reno8 Lite, Reno8 Z et Chinese Reno8 Pro.

