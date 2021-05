La série Oppo Reno6 pourrait arriver le 22 mai

Oppo fait tapis lorsque la série Reno est impliquée. La société a lancé la série dans six mois, et maintenant le Reno6 est sous les projecteurs. Selon une source, la société a prévu un événement le 22 mai en Chine, et c’est à ce moment-là que nous verrons la nouvelle gamme de téléphones, ainsi que d’autres produits intelligents.

Oppo Reno5 Pro

La société organisera un gala avec Zheijang, une chaîne de télévision chinoise. Nous nous attendons à ce que l’événement se concentre sur les téléviseurs intelligents et leur intégration avec la société de diffusion, mais Oppo est susceptible de taquiner les smartphones Reno6, sinon de les lancer complètement.

Jusqu’à présent, nous avons entendu dire que le Reno6 Pro aura un chipset Dimensity 1200, 6,55 ”OLED avec un appareil photo de 32 MP, tandis que le tireur principal sera de 64 MP. Cela ressemble beaucoup au Reno5 Pro avec un nouveau SoC, mais les rumeurs suggèrent également une batterie légèrement plus grande – 4500 mAh avec une charge rapide de 65 W.

