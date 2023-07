La série Oppo Reno10 sera lancée en Inde le 10 juillet

La série Reno10 d’Oppo a fait ses débuts en Chine fin mai, maintenant le trio se prépare à se lancer en Inde – marquez le 10 juillet sur vos calendriers (lundi prochain), « le nouvel expert du portrait arrive », dit Oppo.

Les points forts se concentrent sur l’Oppo Reno10 Pro + – le modèle de niveau supérieur dispose d’un chipset Snapdragon 8+ Gen 1, d’une charge SuperVOOC de 100 W et d’un objectif périscope de 64 MP avec OIS (zoom optique 3x).

Faits saillants du Oppo Reno10 Pro+

Les Reno10 et Reno10 Pro passent à une résolution de 32MP et à des grossissements 2x pour leurs périscopes. A noter que les modèles vendus en Inde auront quelques différences par rapport à ceux en Chine. Le Reno10 Pro aura un Snapdragon 778G (au lieu de Dimensity 8200) et une charge de 80 W (au lieu de 100 W). Le modèle vanille utilisera un Dimensity 7050 (au lieu de Snapdragon 778G) et une charge plus lente de 67 W (au lieu de 80 W).

Les trois téléphones auront des blasters IR afin qu’ils puissent être votre télécommande pour les téléviseurs, les climatiseurs et autres appareils. De plus, Oppo se vante que son moteur de calcul dynamique sera capable de jongler avec 40 applications ou plus en arrière-plan sans ralentissement.









Série Oppo Reno10 : Blaster IR • Moteur de calcul dynamique

La série Reno10 sera disponible via Flipkart.

Source | Via