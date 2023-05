La série Oppo Reno10 pourrait arriver le 24 mai alors que d’autres fuites de spécifications

Oppo lancera la série Reno10 avec un nouveau design d’appareil photo, comme on le voit dans les rendus plus tôt ce mois-ci. La série est maintenant apparue dans une publicité vidéo en ligne, confirmant l’île ovale.

Selon le court clip, la date de lancement sera le 24 mai. La vidéo a été retirée entre-temps, mais pas avant que l’image importante ne soit capturée.

Dans le même temps, Digital Chat Station a révélé que les Oppo Reno10 et Oppo Reno10 Pro apporteront des caméras portrait avec zoom optique 2x et des boîtiers légers.

L’Oppo Reno10 aurait un écran de 6,7 pouces avec une résolution de 1080p et des côtés incurvés, un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz et une caméra selfie de 32 MP avec capteur IMX709 à l’intérieur du trou de perforation. L’arrière comportera un appareil photo principal de 64 MP avec capteur Omnivision OV64B, une unité untrawide de 8 MP avec imageur Sony IMX355 et un tireur de portraits IMX709 de 32 MP.

La version vanille sera alimentée par un chipset Snapdragon 778G avec 12 Go de RAM. La batterie aura une capacité de 4 600 mAh et prendra en charge une charge de 80 W. Le téléphone pèsera 180 grammes et mesurera seulement 7,58 mm d’épaisseur.















Oppo Reno10 Pro rend

L’Oppo Reno10 Pro aura un écran légèrement plus grand de 6,74 pouces avec une résolution de 2772 x 1240 pixels. Le taux de rafraîchissement, l’apparence générale et la caméra frontale seront identiques à ceux du non-Pro, les grandes différences se produisant à l’arrière et sous le capot.

Ce téléphone aura un appareil photo principal de 50 MP avec capteur IMX890 et OIS, tandis que l’ultra grand-angle et le portrait seront exactement les mêmes que sur le vanilla Reno10.

Le Reno10 Pro offrira avec un chipset Dimensity 8200, MariSilicon X NPU et une charge SuperVOOC de 100 W pour la batterie de 4 600 mAh. Le corps présentera à nouveau un profil mince de 7,68 mm et pèsera 186 grammes.

Source (en chinois) | Via