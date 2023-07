La série Oppo Reno10 fait ses débuts en Inde

Après ses débuts internationaux ce week-end, la série Oppo Reno10 est désormais disponible en Inde. Reno10 est disponible dans les couleurs Silvery Grey et Ice Blue, bien que le prix de l’appareil soit révélé le 20 juillet.







Série Oppo Reno10

Reno10 Pro et Reno10 Pro + sont disponibles dans les couleurs Silvery Grey et Glossy Purple et sont déjà en précommande auprès d’Oppo India et de détaillants partenaires en ligne et hors ligne.

Reno10 Pro commence à 39 999 INR pour la version 12/256 Go tandis que Reno10 Pro+ va pour 54 999 INR pour la même configuration. Les ventes ouvertes devraient commencer le jeudi 13 juillet.

Les offres de lancement incluent jusqu’à 4 000 INR de réduction et des EMI sans frais pour les cartes HDFC, ICICI Bank et SBI. Cashback jusqu’à 4 000 INR et EMI sans frais pour les achats effectués dans les magasins de détail pour les utilisateurs de SBI Cards, Kotak Bank, Bank of Baroda, IDFC First Bank, One Card et AU Small Finance.











Reno10, Reno10 Pro et Reno10 Pro+

Oppo Reno10 Pro + apporte un écran OLED de 6,74 pouces (120 Hz HDR10 +), un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 et une batterie de 4 700 mAh avec une charge filaire de 100 W. L’appareil dispose également d’un appareil photo principal de 50 MP, d’un module périscope de 64 MP et d’un objectif ultra large de 8 MP.

Reno10 Pro propose un SoC Snapdragon 778G et un écran AMOLED incurvé de 6,7 pouces (FHD+ 120Hz). Vous obtenez également une batterie de 4 600 mAh avec une charge de 80 W, une caméra principale de 50 MP, un ultra large de 8 MP et un module téléobjectif 2x de 32 MP.

Reno10 est équipé d’un chipset Dimensity 7050 et d’un écran AMOLED incurvé de 6,7 pouces (FHD+ 120Hz). L’appareil dispose d’une batterie de 4 600 mAh avec une charge de 67 W, d’une alimentation principale de 64 MP et des mêmes caméras ultra larges et téléobjectif que sur le téléphone Reno10 Pro+.

Vous pouvez consulter nos nouvelles sur le lancement mondial de la série Reno10 ici pour plus de détails.

Précommande Oppo Reno10 Pro | Précommande Oppo Reno 10Pro+