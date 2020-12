Le fabricant chinois de smartphones Oppo pourrait lancer son smartphone Reno 5 le 10 décembre. La société aurait taquiné l’Oppo Reno 5 sur la plateforme de micro-blogging chinoise Weibo. Dans le teaser, Oppo a déclaré que sa «série Star Diamond Rejuvenation» fera ses débuts le 10 décembre. Oppo Reno 5 Pro Plus. Dans un autre développement, un pronostiqueur a partagé une image des trois smartphones de la série Oppo Reno 5. De plus, un autre pronostiqueur a laissé entendre à quoi pourrait ressembler le panneau arrière de la série Oppo Reno 5.

Sur le message Weibo, Oppo a déclaré que sa « série Star Diamond Rejuventaion » fera ses débuts le 10 décembre. le temps lui-même. Le post Weibo est accompagné d’un court clip, qui n’indique pas non plus s’il s’agira de la série Reno 5 ou non. Outre le teaser Oppo, le pronostiqueur connu Digital Chat Station a également partagé une image sur Weibo, qui montrait les trois smartphones de la série Oppo REno 5 avec leurs panneaux avant. Deux des téléphones ont des écrans incurvés tandis que le troisième a un écran plat. On suppose que les deux avec un écran incurvé sont les modèles Oppo Reno 5 Pro et Pro Plus. Les trois smartphones ont des découpes perforées pour la caméra frontale, selon les rendus de Digital Chat Station.

Furter, un autre pronostiqueur du nom de Sanyi Life a partagé une image du panneau arrière de l’Oppo Reno 5 sur Weibo. Sanyi Life a également partagé quelques spécifications, affirmant que la série Oppo Reno 5 peut être alimentée par un chipset Qualcomm SNapdragon 765 5G et peut être fournie avec la technologie de charge rapide ultra-rapide 65W de la société.

La série Oppo Reno 5 fait partie de la rumeur depuis un certain temps, et il n’est pas surprenant que de nombreuses spécifications aient été divulguées dans un passé récent. L’Oppo Reno 5 serait livré avec un écran de 6,43 pouces, tandis que les Reno 5 Pro et Reno 5 Pro Plus devraient être livrés avec un écran de 6,55 pouces. L’Oppo Reno 5 et Reno 5 Pro seraient livrés avec une configuration de triple caméra arrière qui comprend un capteur principal de 64 mégapixels, un capteur secondaire de 8 mégapixels et deux capteurs de 2 mégapixels. L’Oppo Reno 5 Pro Plus, d’autre part, peut être livré avec un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur secondaire de 16 mégapixels, un capteur tertiaire de 12 mégapixels et un jeu de tir de 2 mégapixels. La variante Pro Plus de l’Oppo Reno 5 pourrait également être alimentée par le SoC Qualcomm Snapdragon 865.