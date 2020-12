Oppo est peut-être actuellement très occupé à préparer le lancement de la série Reno5, mais la société chinoise développe également ses prochains smartphones phares, qui devraient arriver au premier trimestre de l’année prochaine, selon un communiqué de presse que nous avons reçu.

Oppo ne le dit pas tout à fait, mais nous supposerons que les appareils en question seront appelés Find X3 et Find X3 Pro, successeurs des Find X2 et X2 Pro, respectivement. Ils seront alimentés par le chipset Snapdragon 888 qui vient d’être dévoilé, ce qui ne surprendra personne.



Oppo Find X2 Pro (à gauche) et Find X (à droite)

Bien qu’il lance une myriade d’offres de milieu de gamme et d’offres budgétaires tout au long de l’année, Oppo a heureusement réussi à ne pas diluer la valeur de son duo phare, les X2 et X2 Pro, comme de nombreuses autres entreprises. Et il semble que pour l’instant, il s’en tient à une paire de produits phares par an, ce qui est excellent pour la tranquillité d’esprit des acheteurs de tels appareils, car ils ne semblent pas être surclassés par quelque chose d’autre quelques mois plus tard (comme la situation, actuellement, avec la série Reno, pour des raisons que nous ne pouvons pas vraiment comprendre).

Naturellement, Oppo ne nous a rien dit de plus sur le Find X3, donc tout ce que nous avons pour le moment est le Snapdragon 888 à l’intérieur et le délai de lancement du premier trimestre, aux côtés du système de gestion des couleurs exclusif à 10 bits pour le afficher. C’est plus que rien, mais pas beaucoup. Restez à l’écoute et nous vous tiendrons au courant une fois que nous en saurons plus.