La série Oppo Find X3 sera annoncée le 11 mars, suggère une affiche divulguée

Alors que les rumeurs entourant la série Find X3 continuent de prendre le dessus dans la section actualités, celle d’aujourd’hui suggère quand le flux de fuites s’arrêtera probablement. Et c’est le 11 mars.

Oppo a déclaré qu’il prévoyait d’annoncer sa famille phare Find X3 dans le courant du mois de mars et l’affiche divulguée ressemble à la vraie chose. Il programme un événement le 11 mars à 19h30, heure locale. Il s’agit très probablement d’un événement chinois dont nous parlons, donc un événement mondial suivra peu de temps après.

Cependant, le X3 Pro et le X3 approprié seront les vraies stars de la série puisque des rumeurs antérieures disent que le X3 Lite et le X3 Neo seront re-badgés Reno 5 Pro + et Reno5 5G pour certains marchés.

La source